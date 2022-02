« Face à Nasdas et Némir » Célia 20 ans aborde la mixité et le nouveau souffle de Saint Jacques

« Le quartier n’était pas le désert » qu’il est aujourd’hui se désole Némir. « Avant, nous étions bien plus mélangés ». Défaut de mixité, image dégradée, l’artiste décrit Saint-Jacques comme un quartier souffrant surtout d’un manque de moyens. « Si demain on injecte 1Million pour arranger le quartier, pour éduquer les gens, et même si on continue à dire que le quartier est sale, ce sera toujours mieux. […] On a juste besoin de moyens. » Némir souhaiterait notamment plus de structures pour faire « rêver les jeunes ».

Saint-Jacques, un quartier délaissé ou le vide s’est installé ? Nasdas évoque les démolitions et la destruction de certains bâtiments : « on ne voit jamais rien reconstruit ». Malgré des initiatives de gentrification, les habitants de Saint-Jacques sont attachés à leur quartier et ne veulent pas le voir disparaître.