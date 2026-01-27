FASD Zet 66 décrypte les mythes : la détox, une intox marketing ?

Les fêtes de fin d’année sont derrière nous. Vous vous êtes peut-être gavé de mignardises, chocolats, dinde aux marrons et autre foie gras, et avez bu beaucoup d’alcool. C’est la période des excès. Vous vous dites peut-être qu’il est grand temps de freiner, et vous avez raison. Vous songez peut-être aussi qu’il est temps de « nettoyer » tout ce bazar… Photo d’illustration © Svitlana – Unsplash

Dans le cadre d’un partenariat noué entre Made In Perpignan et l’association d’esprit critique, FASD Zet 66, Stéphane Cornille et Cyril Gambari démystifient des fake news en révélant leur origine.

Jus verts, monodiètes, compléments miracles, cure de détox crue… À chaque changement de saison, et plus encore après les fêtes, une phrase revient en boucle : il faut détoxifier l’organisme. Un discours bien rodé, omniprésent sur les réseaux sociaux et dans les rayons bien‑être des pharmacies ou des grandes surfaces. Mais derrière le marketing, que disent réellement la physiologie et la science ?

Le corps n’a pas besoin d’un jus miracle, il a déjà le foie

Le mot détox fait mouche, il a un sens. Il évoque l’idée que des toxines s’accumulent dans notre organisme et qu’il faudrait les éliminer à grand renfort de jus, de tisanes ou de cures restrictives.

Le premier problème est que ces fameuses toxines sont rarement définies. Ni leur nature, ni leur origine, ni leur mode d’élimination ne sont clairement précisés.

Ce flou n’est pas un hasard. Il permet de vendre une solution simple à un problème mal défini. Et surtout, il ignore un fait fondamental : le corps humain est déjà équipé de plusieurs systèmes de détoxification extrêmement performants.

Contrairement à ce que laissent entendre les slogans marketing, l’élimination des substances indésirables dans notre organisme n’est pas un processus occasionnel, c’est un travail permanent. Le foie joue un rôle central. Il transforme les xénobiotiques (médicaments, alcool, polluants, pesticides…) grâce à des enzymes afin de les rendre solubles et éliminables. Les reins filtrent le sang en continu et évacuent les déchets via les urines. Les intestins, les poumons et la peau participent également à l’excrétion. Ces mécanismes sont parfaitement décrits en physiologie humaine et en médecine.

Aucune étude sérieuse ne montre qu’un jus, une plante ou une cure puisse améliorer ces fonctions chez une personne en bonne santé. Vos organes n’ont pas besoin d’être nettoyés ou “soutenus”.

Gare aux monodiètes, préférer l’alimentation variée et l’hygiène de vie

Ces cures sont souvent présentées comme naturelles, donc sans danger. Là encore, la réalité est plus nuancée. Les monodiètes et jeûnes prolongés peuvent entraîner des carences, des déséquilibres métaboliques et un ralentissement du métabolisme. La perte de poids rapide observée est le plus souvent liée à une perte d’eau, pas de masse grasse. Effet yoyo garanti. Certaines plantes ou compléments dits « détox » peuvent même interagir avec des médicaments ou devenir toxiques à forte dose.

Les institutions scientifiques internationales, comme l’Inserm, soulignent le manque de preuves d’efficacité de ces pratiques et alertent sur leurs risques potentiels.

Alors si vous vous sentez ballonnés après le chapon et la bûche de la belle-mère, pas de secret ni de cure express : la santé se construit dans la durée. Il est recommandé d’avoir une alimentation variée, riche en fibres, fruits, légumes et aliments peu transformés, une activité physique régulière, un sommeil réparateur, boire un litre et demi d’eau, et la réduction des polluants évitables : alcool, tabac par exemple. Ces habitudes soutiennent efficacement les fonctions naturelles d’élimination de l’organisme sans poudre miracle ni jus hors de prix.

Conseils pratiques (et réglementaires) : Avant d’entamer une cure détox sortie de derrière les fagots ou de consommer des compléments alimentaires, consultez un diététicien ou une diététicienne diplômée. En France, il s’agit de la seule profession de santé réglementée dans le champ de la nutrition. Donc pour souffler après ces repas d’opulence, on se remet au sport, on boit de l’eau, on se repose et on mange équilibré !

En résumé :

Le mythe de la détox repose sur l’idée que notre corps serait défaillant pour mieux vendre une solution miracle. Or, la réalité est beaucoup plus simple, et beaucoup moins rentable. Votre corps se détoxifie déjà. Tous les jours. Gratuitement. Et ça, aucun jus vert ne pourra le faire mieux. Chez FASD Zet’66, ça nous inspire quelques paroles : Ayez foi en votre foie, Dans la ville de Foix, Mangeant du foie, Vous disant : Ma Foi, C’est la première fois, Et la dernière fois, Que je détoxifie mon foie, Dans la ville de Foix.

