Fatigue militante | Ces Perpignanaises qui s’engagent jusqu’à l’épuisement

Cela fait six ans qu’elle arpente la ville en large et en travers pour s’occuper des chats errants. Pour financer les opérations de stérilisation (98€ pour une femelle, 70€ pour un mâle), les croquettes (500€ par mois) et les frais vétérinaires en tout genre, Martine a ouvert une friperie solidaire à petit prix près du boulevard Clémenceau. Un lieu convivial, où les gens du quartier se croisent, se parlent, et qui donc entretient le lien social.

Mais entre le local, et les maraudes animales – elle s’occupe en tout d’une centaine de chats – la bénévole ne sait plus où donner de la tête : «je n’arrête jamais. Ce sont les migraines que je fais qui m’oblige à me reposer». Martine est aussi très en colère : contre les pouvoirs publics, qui la soutiennent très peu mais l’appellent quand il faut débarrasser un lieu de félins abandonnés, contre les lois aussi, pas assez protectrice selon elle, et encore plus contre les propriétaires d’animaux «qui ne les font pas opérer et les abandonnent bien trop facilement, comme des jouets». Elle craint que son amour des bêtes ne suffise plus à la faire tenir encore longtemps.