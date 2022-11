Festival Aujourd’hui Musiques, 30 ans à la pointe de la création sonore et visuelle

Article mis à jour le 1 novembre 2022 à 08:00

Du 10 au 20 novembre 2022, le festival Aujourd’hui Musiques fête son 30e anniversaire au Théâtre de l’Archipel. Une programmation ouverte à la richesse et à la diversité de la création sonore et visuelle.

Au programme cette année : des récitals, des concerts d’ensembles, des spectacles multimédia, des installations visuelles et sonores, un ciné-concert, des concerts de musique électronique, des spectacles chorégraphiques et musicaux… Et pour cette édition spéciale, une exposition-expérience inédite à découvrir le temps du festival. Photo de Une : Forêt de Franck Vigroux © Quentin Chevrier.

Huit concerts en « avant spectacle » pour cette 30e édition

D’une durée de 30 minutes, et tous en accès libre, ces performances se tiennent sous la verrière d’accueil de l’Archipel. Elles mettent à l’honneur les compositeurs à la pointe de la création et en regard les œuvres incontournables du XXe siècle. Dans des moments de partage et de convivialité, le public découvre des œuvres ainsi que des partitions rarement jouées ou revissées par des formations inédites. En 2022, tous les concerts en avant spectacle seront donnés par des artistes féminines.

Le 10 novembre : jour d’ouverture du festival Aujourd’hui Musiques

Les concerts au lever et au coucher du soleil sont devenus des moments forts du festival. Cette année, ce sont Rébecca Féron et Loïc Varanguien de Villepin qui vont occuper l’espace suspendu à 24 mètres de hauteur et entouré de baies vitrées. Les deux artistes vont mettre en son et en voix, le lever et le coucher du soleil le 10 novembre, jour d’ouverture du festival, à 7h15 et 19h. À 21h, le public pourra se rendre au Médiator pour assister à un concert électro-pop de Lucie Antunes. L’artiste, batteuse et percussionniste, a déjà signé plusieurs créations scéniques et musicales et présente lors de ce festival sa dernière création. Ce concert-spectacle même une instrumentation insolite, des métaux résonnants et des voix.

Lucie Antunes Trio © Louis Comar

Des concerts à découvrir

Le 12 novembre, au Carré, Frédéric Bétous et La Main Harmonique dévoilent leur nouveau projet Artefacts. Des artistes, créateurs et compositeurs de différents horizons se rassemblent pour s’interroger sur l’incertitude et les changements du monde contemporain. Les musiques deviennent alors des objets aiguisant la perception. Le 16 novembre au Carré, l’Ensemble Flashback proposera Multibrain, son nouveau spectacle, dans lequel Philippe Spiesser, le percussionniste participe de façon active. Cette création immersive, imaginée par Bérangère Maximim en collaboration avec Thomas Pénanguer, associe techniques de la musique concrète et matière numérique. Le lendemain, c’est un concert de rock-fiction poétique qui sera donné au Médiator. Porté par Alain Damasio et Yan Péchin, Entrer dans la couleur reprend des textes, issus pour la majorité du roman Les Furtifs, pour les mettre en valeur par la voix. D’autres concerts sont à découvrir tout au long de la durée du festival Aujourd’hui Musiques.

La Main Harmonique © Thomas Millet Entrer dans la couleur © Benjamin Bechet

Une programmation originale

Une caravane viendra s’installer sur le parvis de l’Archipel et le parvis du Centre d’art contemporain du 18 au 20 novembre. Et c’est une expérience inédite qui attend le public. La pianiste Gwen Rouger invite un seul spectateur dans sa caravane pour un voyage musical en tête-à-tête, au milieu de l’espace public. Adultes et enfants de plus de 6 ans sont les bienvenus dans cette expérience d’écoute mutuelle. Le 20 novembre, huit femmes vont interpréter une chorégraphie de Ousmane Sy au Grenat (One Shot). Elles se partagent la scène et affirment haut et fort leur singularité créative et leur gestuelle originale, sur un mix musical de house et d’afrobeat. C’est la confrontation des styles qui fait de ce spectacle une création unique. C’est un spectacle multimédia sensoriel et poétique qui attend le public le 19 novembre au Carré. Intitulé Forêt, ce concert/opéra hypnotique sensoriel et poétique mélange musique, danse et vidéo dans le but de stimuler l’imaginaire au sein d’un espace fantasmagorique. Avec cette odyssée écologique musicale et dansante de Franck Vigroux, le public va être électrisé.

La caravane Gwen Rouger © Isabelle Planche.jpg One Shot © Timothee Lejolivet.jpg

Création de la compagnie Adrien M & Claire B, l’exposition d’arts visuels s’intitule Mirages & Miracles

Elle se compose de dessins augmentés, d’illusion holographique, de réalité virtuelle dans le but d’explorer la limite entre le réel et à la fiction, entre l’animé et l’inanimé. L’exposition, qui prend place au Centre d’art contemporain de Perpignan du 29 octobre au 11 décembre, se compose de plusieurs installations mêlant arts graphiques, plastiques et numériques sur une création musicale d’Olivier Mellano. La magie des technologies met en valeur la poésie artistique.

Mirages & Miracles Adrien Mondot et Claire Bardainne

Amour Néon… sonore et lumineux En plus de l’exposition d’arts visuels, une autre création est à découvrir du 10 au 20 novembre, cette fois-ci à la Vitrine du Carré. Avec Amour Néon, Annette Mengel plonge les visiteurs dans une atmosphère où l’imaginaire amoureux semble parasité par des éléments issus d’un univers technique. L’installation se présente sous forme de triptyque. Un ciné-concert autour de Buster Keaton Le 11 novembre, les amateurs de cinéma se rendront au Grenat pour assister à un ciné-concert performé. Mathieu Bauer a choisi de proposer un spectacle autour du film La Croisière du Navigator de Donald Crisp et Buster Keaton. L’écran et la scène fusionnent, le film se regarde tandis que la musique s’écoute.

Buster © Jean louis Fernandez