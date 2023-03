Le MOT, quel est ce festival littéraire qui se tient à Gérone et Olot ?

La neuvième édition du festival littéraire du MOT se penchera sur les multiples visages de la peur et sur la manière dont la littérature l’aborde à partir de différents univers et perspectives, du 16 au 18 mars à la bibliothèque Carles Rahola de Gérone. Et du 23 au 25 mars à la salle El Torín d’Olot. Quarante auteurs nationaux et internationaux participeront à cette édition et parleront de la peur à partir de différents genres littéraires.