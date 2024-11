Film sur l’Homme de Tautavel : Quel jour et sur quelle chaîne sera diffusé le documentaire ?

C’est une première, Emma Baus et Tangerine production ont réalisé un film documentaire sur l’Homme de Tautavel et les découvertes de la Caune de l’Arago. Après plusieurs projections sur grand écran, le documentaire sera diffusé le 28 novembre, à 21h, sur France 5. Témoignages des scientifiques et reconstitutions se mêlent pour montrer de manière pédagogique les trésors et les enjeux des découvertes de ce gisement préhistorique.

Si cette mise en lumière de l’Homme de Tautavel a tant tardé, le documentaire sur cette découverte primordiale pour la recherche est l’occasion pour chacun d’en apprendre plus sur ce territoire, l’histoire de l’Homme et celle de nos lointains ancêtres.

« Tautavel, Vivre en Europe avant Néandertal » s’ouvre sur la reprise des fouilles à la Caune de l’Arago, vaste cavité qui surplombe le Verdouble, cours d’eau des Pyrénées-Orientales. Après trois années de fermeture pour sécuriser le site préhistorique, les fouilleurs sont de retour. Et Christian Perrenoud, géologue, Vincenzo Celiberti, archéologue et Sophie Grégoire, pétro-archéologue, ont les yeux qui brillent à l’idée de mettre à jour de nouveaux trésors archéologiques.

La réalisatrice a commencé à tourner au moment où les équipes scientifiques débutaient les carottages du site. Objectif de ces recherches dans les entrailles de la roche ? Déterminer le début de l’occupation du site par les hommes et les femmes de Tautavel.

La Caune de l’Arago : « un prodigieux gisement pour connaître les modes de vie de nos ancêtres »

À l’écran, Amélie Vialet, paléontologue, s’enthousiasme : « c’est un choc d’arriver ici, c’est la préhistoire qui s’ouvre à nous ! On est plongé dans 500 000 ans d’histoire de ces Hommes. » Tout a commencé il y a plus de 50 ans avec la découverte d’Arago XXI, baptisé ainsi car il était le 21e reste humain exhumé à Tautavel. Henry et Marie-Antoinette de Lumley dirigeaient les fouilles à l’époque de cette découverte majeure, en 1971.

« Il nous a fallu trois semaines, nuit et jour, pour le dégager. C’était très long et très minutieux, il nous a même fallu une petite roulette de dentiste, » se souvient Marie-Antoinette de Lumley, paléoanthropologue. « C’était le plus vieux fossile humain trouvé en Europe », confie le préhistorien Henry de Lumley.

L’homme de Tautavel est dix fois plus vieux que nos ancêtres, les premiers Homo Sapiens. Mais il est aussi plus vieux que Néandertal, cousin de notre espèce. Parmi les enjeux des scientifiques, découvrir la place d’Arago XXI dans l’évolution humaine et parmi les espèces connues à l’époque de sa découverte. Depuis les premières fouilles dans les années 50, 151 restes humains ont été découverts et plus d’un demi-million d’objets. Ces restes d’animaux ou d’outils façonnés sont aussi conservés et étudiés dans les réserves du centre européen de préhistoire de Tautavel.

Le premier documentaire sur l’Homme de Tautavel

Emma Baus et ses équipes ont débuté le tournage du documentaire au printemps 2023. Native du département, la jeune femme a déjà réalisé une vingtaine de films.

« Cela a été un sacré challenge de convaincre France Télévisions de nous suivre sur ce projet. C’est la première fois que l’on reconstitue la vie de ces ancêtres de Néandertal en France et l’une des premières fois en Europe ! (…) En voyant le documentaire, le public doit comprendre comment les scientifiques sont arrivés à leurs conclusions. On ne donne pas juste la réponse, on montre aussi le processus », confie la réalisatrice.

La réalisatrice Emma Baus et la paléoanthropologue Amélie Vialet (à droite).

Grâce à de nouvelles découvertes et notamment le site d’Atapuerca en Espagne, mais aussi de nouvelles avancées scientifiques (imagerie 3D, utilisation d’intelligence artificielle ou les lunettes de réalité virtuelle), les spécialistes peuvent désormais mieux comprendre comment vivait Arago XXI, quel était son régime alimentaire, ses rituels ou quelle physionomie avaient les environs de la Caune de l’Arago.

Le livre « Origines » sorti en librairie 31 octobre 2024 accompagne et permet d’aller au-delà du documentaire « Tautavel, vivre en Europe avant Néandertal ».