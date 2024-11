Après le film « Tautavel, vivre en Europe avant Néandertal », le livre « Origines » sort en librairie

Article mis à jour le 5 novembre 2024 à 10:48

Le 31 octobre 2024, Emma Baus et Amélie Vialet dévoilaient la sortie en librairie du livre « Origines : Tautavel, notre longue histoire avant Néandertal », disponible aux éditions Albin Michel. L’ouvrage accompagne le documentaire « Tautavel, vivre en Europe avant Néandertal » . Un voyage dans le temps à la découverte du territoire de Tautavel.

L’Institut Vigo a prévu une projection le vendredi 15 novembre à 19h. Diffusé pour la première fois sur la place du village de Tautavel en juillet 2024, le film sur l’histoire de l’Homme de Tautavel n’en finit pas de remporter des prix. Dernier en date, dans le cadre de la 12e édition des rencontres d’archéologie de la Narbonnaise, le film réalisé par Emma Baus, a reçu le grand Prix Paul Tournal.

« Origines : Tautavel, notre longue histoire avant Néandertal »

Le livre revient sur l’histoire de l’Homme de Tautavel et les découvertes sur le site de la « Caune de l’Arago ». Avec ce travail, les auteures du livre et du documentaire, la réalisatrice Emma Baus et la paléoanthropologue Amélie Vialet, souhaitent répondre à plusieurs questions. « Quelle humanité peuplait l’Europe avant Néandertal ? À quelle (s) espèce (s) appartiennent les plus vieux restes humains connus en France (– 560 000 ans) ? Comment ces Humains ont-ils pu traverser plusieurs glaciations sans maîtriser le feu ? Quelles techniques de chasse et de taille ont-ils inventées ? Que sait-on de leur pensée symbolique, de leur rapport à la violence et à la beauté ? »

Emma Baus et Amélie Vialet

C’est près du village de Tautavel que fut découverte en 1971 la plus ancienne face humaine d’Europe, dans la grotte connue sous le nom de « Caune de l’Arago ». Devenu un lieu iconique de l’archéologie, ce site a conservé les traces du passage de groupes humains durant plus de 500 000 ans. Qui étaient ces premiers Européens ? Venaient-ils d’Afrique ou bien d’Asie comme les Homo erectus qui les ont précédés ? Comment ont-ils survécu dans le froid alors qu’ils ne maîtrisaient pas le feu ? Et que sait-on de leur langage, de leurs systèmes de pensée, de leurs préoccupations symboliques ?

Un livre et un documentaire sur l’Homme de Tautavel

C’est en mai 2023 que les caméras d’Emma Baus, Tangerine Prod, Minimum Moderne et France Télévisions se sont installées au centre de recherche de Tautavel. Le travail mené, entre autres, avec la paléoanthropologue Amélie Vialet a permis de porter à l’écran pour la première fois en France la vie des ancêtres de Néandertal, précise Emma Baus. Le livre est aussi un support du documentaire. Et il est enrichi par l’iconographie qui « dessine le portrait d’une espèce fascinante, si lointaine et si proche à la fois, qui questionne les fondements même de notre humanité », décrit l’éditeur.

S’appuyant sur les dernières avancées scientifiques, en laboratoire comme sur le terrain, l’ouvrage fait le récit de l’épopée des tout premiers habitants de notre continent, avant l’apparition de Néandertal. Cette vertigineuse plongée vers nos origines nous conduit ainsi il y a plus d’un demi-million d’années à la rencontre des Homo Heidelbergensis, en France mais aussi en Espagne à Atapuerca ou encore en Allemagne à Schöningen.