Finie la course dans les eaux de la Basse, le canard d’Auchan Perpignan nage désormais sur écran géant

Article mis à jour le 26 août 2025 à 17:46

Après la controverse suscitée par la course de canards en plastique prévue dans la Basse au pied du Castillet, le centre commercial Aushopping* Porte d’Espagne change son fusil d’épaule. L’événement du 13 septembre, rebaptisé « Duck Race virtuelle », sera finalement projeté sur un écran géant installé sur le parking de l’hypermarché en périphérie. Une décision annoncée dans un communiqué diffusé aux rédactions ce mardi 26 août. Credit photo © Wu Zhongyi via Unsplash.

Si du côté de l’association des commerçants du centre-ville, son président se garde de toute réaction, Nadia Kharbouch, commerçante du centre-ville et élue à la Chambre de Commerce et d’Industrie se dit ravie de cette volte-face.

Un retour au centre commercial après la levée de boucliers des commerçants du centre-ville

Imaginée initialement comme une course physique dans le canal qui traverse le centre-ville de Perpignan, la Duck Race a déclenché une vive polémique alimentée par la levée de boucliers des commerçants et des militants écologistes. En ligne de mire, l’opposition entre les commerces du cœur de ville et les centres commerciaux. Mais aussi le signal envoyé par l’utilisation de milliers de canards en plastique dans un cours d’eau urbain, alors que les préoccupations écologiques, notamment liées à la pollution plastique, sont de plus en plus vives.

Face à la pression, la direction du centre commercial Auchan a annoncé une révision complète du format. Désormais, la course prendra la forme d’un événement numérique. Retransmise en direct sur écran géant depuis le parking d’Aushopping Porte d’Espagne, elle conservera son esprit festif avec zone « chill », distribution de goodies, et même la retransmission du match Toulouse/USAP.

« Le centre-ville est destiné à une clientèle qui vient exprès pour ses commerces »

Contactée, Nadia Kharbouch se réjouit de cette décision : «Evidement je suis contente. Je trouve que c’est tout à fait logique. Ces deux modèles de commerces coexistent. Et je suis tout à fait favorable quand Auchan fait les animations sur son parking ou dans sa galerie ou les deux, en revanche, le centre-ville est destiné à une clientèle qui vient exprès pour ses commerces ou ses restaurants. »

La direction d’Auchan, dans son communiqué, insiste sur un « événement fédérateur, destiné à faire rayonner le territoire ». La direction du centre commercial rappelle que cette animation se fait dans un contexte où une partie de la clientèle s’oriente de plus en plus vers l’Espagne. Il nous apparaît en effet essentiel de proposer des actions originales, conviviales et fédératrices, permettant de rassembler habitants, commerçants et visiteurs autour d’une expérience commune. » Quant à la réponse aux critiques des commerçants du cœur de ville, le communiqué précise que « l’organisation de la Duck Race est une initiative portée par la direction du centre commercial et ses commerçants, dont de nombreux indépendants. »

Un objectif caritatif au cœur de l’événement

Au-delà de la dimension festive, la Duck Race conserve un objectif de solidarité. L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association perpignanaise Maison Soleil. Engagée dans la sensibilisation à la culture via les musiques actuelles, Maison Soleil accompagne les artistes émergents et développe des projets dans les quartiers en transformation. Les participants pourront « adopter » un canard virtuel pour 5 €, une offre spéciale étant proposée en magasin. À la clé pour le gagnant : une Fiat 600 flambant neuve.

*Aushopphing est la dénomination commerciale de la structure englobant l’hypermarché et les commerçants de la galerie marchande d’Auchan.

