Bonnet d’âne pour les conducteurs en France en 2024

Cette année, la question de la sécurité routière demeure un enjeu majeur en Europe. La France se classe parmi les mauvais élèves au volant, avec un nombre alarmant de décès. Mais le dernier rapport européen montre que notre pays ne fait pas figure d’exception. À l’approche des grands départs pour les vacances d’été, focus sur l’indice de performance de la sécurité routière.

Tableau d’honneur pour la Finlande

Le 19 juin dernier, le rapport annuel de performance de la sécurité routière était publié. Et la Finlande se place cette année en première position. Elle reçoit donc le prix récompensant les progrès réalisés en termes de sécurité routière. Au cours de la décennie 2013-2023, le pays scandinave a réduit de 29% son nombre de décès sur les routes. La moyenne européenne s’élève, quant à elle, à 16%.

Le rapport examine les mesures prises pour prévenir les décès, les blessures graves et améliorer la sécurité routière. Dans ce classement, la France est dans le bas du tableau. En effet, son taux de réduction de la mortalité routière reste en dessous de 11%.

La Bulgarie et la Roumanie enregistrent le nombre de décès le plus élevé

Publié en février 2024, le rapport annuel sur la sécurité routière dans l’Union européenne présente les statistiques des décès dans les pays européens. En 2022, la France comptait environ 48 décès par million d’habitants, la situant au milieu du classement européen. Entre 2012 et 2022, l’Union européenne enregistre une baisse moyenne de 22% des tués sur les routes. Ce pourcentage pour l’Hexagone n’atteint que les 11%.

La Roumanie est le pays le plus dangereux en termes de nombre de tués sur les routes, suivies par la Bulgarie et la Croatie. Ces pays de l’Est enregistrent régulièrement de mauvais résultats. Les principales causes sont les infrastructures de mauvaise qualité, les véhicules anciens ou encore les comportements risqués des conducteurs. Une application trop laxiste de la loi et une réponse inadéquate aux situations d’urgence sont également en cause.

La France, mauvaise élève de l’Union européenne

La France est le pays européen où il y a le plus de décès sur les routes. L’année 2022 décompte 3 260 morts, un nombre supérieur à celui de 2020 (2 538) et 2021 (2 931). Le territoire français devance l’Italie et ses 3 159 décès enregistrés en 2022. C’est aussi dans notre pays que les changements à court et à long terme sont les moins bons.

Le rapport révèle que la France compte le plus grand nombre de morts au volant. Elle figure aussi parmi les pays avec le plus d’accidents impliquant des cyclomoteurs et des motocyclettes.

Plusieurs raisons peuvent expliquer ces mauvais résultats. Tout d’abord, la population élevée et le trafic routier puisqu’en France le trafic est important, à la fois sur le plan national et international. En raison de sa position centrale, des conducteurs étrangers traversent le pays. La taille du réseau routier y est pour quelque chose. Les zones rurales aménagées dénombrent un taux de mortalité plus élevé que dans les zones urbaines. La France comptabilise de nombreux cyclistes et motards, des usagers de la route plus vulnérables.

L’été, une période de tous les dangers

Pendant la période des vacances, le taux de mortalité est beaucoup plus élevé. Juillet et août se dressent comme les bêtes noires des conducteurs. En effet, ces deux mois comptabilisent davantage de décès que le reste de l’année. De même que les week-ends, les samedis et les dimanches engendrent des pics au cours de la semaine.

Et les deux facteurs cumulés deviennent des « samedis noirs ». En 2024, il s’agira des samedis 27 juillet et 3 août. Ces journées entraînent d’importants bouchons ainsi qu’une augmentation considérable du nombre d’accidents. À cette période, Français et vacanciers étrangers doivent redoubler de vigilance sur les routes.