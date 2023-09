« Tous à vélo » : 36 itinéraires à découvrir en famille autour de Perpignan

Pour se remettre en jambes après la rentrée, la Communauté Urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole organise l’évènement Tous à vélo le samedi 16 septembre 2023. Mais attention, cette manifestation n’est pas réservée qu’aux sportifs et s’adresse au grand public, y compris les familles.

Le but est de faire découvrir les itinéraires cyclables communautaires. Pour qu’au-delà de l’effort, la journée reste festive et conviviale, des animations sont prévues tout au long de cette journée.

Tous à vélo : toutes les infos

Tous à vélo se déroule le 16 septembre 2023, en pleine Semaine Européenne de la Mobilité. Les participants sont invités à réaliser un parcours depuis les communautés membres vers l’unique point de rassemblement : les berges de l’étang de Saint-Estève. Plus de 30 points de départ sont prévus, avec 8 itinéraires au choix, pour respecter cette volonté de créer un évènement accessible à tous, enfants comme adultes, sportifs comme non-sportifs. Le parcours le plus long, donné au Barcarès, fait 28,1 km. Le plus rapide, au départ de Baho, 4,9 km. Le choix du point de départ devra être défini au moment des inscriptions, dont la clôture est fixée au 10 septembre.

À l’arrivée, pour se remettre de cette balade à vélo, un pique-nique tiré du sac puis des animations sur le thème de la sécurité routière pour réunir l’ensemble des participants. Le retour à vélo n’est pas organisé mais des communes proposent un service de réacheminement des vélos. Aucun enjeu sportif puisque les parcours ne seront pas chronométrés.

Les animations de l’après-midi

Après avoir dégusté leur pique-nique et repris des forces, les participants auront la possibilité de profiter d’activités organisées sur les berges de l’étang de Saint-Estève. L’association Brave’Arts initiera ceux qui le souhaitent au BMX et au skateboard avec des démonstrations. La Casa Bicicleta proposera une sensibilisation à la sécurité routière ainsi qu’un contrôle technique des vélos. Des lots seront à gagner. L’association Vélo en Têt présentera ses activités.

Les participants à l’évènement auront aussi l’opportunité de rencontrer l’équipe Bike Polo de Perpignan, de découvrir les itinéraires cyclables touristiques communautaires et d’obtenir des renseignements sur l’offre vélo et la desserte en transports publics de Sankéo.

Des jeux géants en bois, accessibles à tous, seront installés par La Case du Jeu. Les plus petits uniquement pourront profiter d’un manège à pédales Al Muntanyol. Ces animations sont accessibles à tous, y compris aux non-inscrits, et se tiendront de 12h à 15h30.

Retour sur les aides octroyées à l’achat d’un vélo

Pas encore de vélo pour participer à l’évènement ? Ou pas envie de faire des kilomètres avec un vieux vélo ? La solution est peut-être d’acheter un vélo tout neuf ! Le gouvernement a mis en place, depuis plusieurs années, des aides pour encourager les mobilités douces.

Une aide peut être accordée pour l’achat d’un vélo neuf, sans pédalage assisté, sous conditions de ressources, pour un particulier dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6.358€ ainsi que pour un particulier en situation de handicap. L’aide est fixée à 40% du prix et plafonnée à 150 €.

Pour un vélo électrique, un vélo cargo, un vélo allongé ou adapté, le montant de l’aide passe à 400 € maximum pour les particuliers ayant un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 6.358 € ou pour ceux en situation de handicap mais correspond toujours à 40% du prix. Si le revenu fiscal de référence par part est compris entre 6.359 et 14.089 €, le montant de cette aide sera abaissé à 300 €.

Le bonus peut atteindre 2.000 € pour l’achat d’un vélo aménagé pour permettre le transport de personnes ou de marchandises, pour les vélos cargos, les vélos pliants et les remorques électriques pour cycles. L’aide passe à 1.000 € maximum pour les particuliers ayant un revenu fiscal de référence compris entre 6.358 et 14.089 € par part.

Le coup de pouce supplémentaire de Perpignan Méditerranée Métropole

Depuis le 1er septembre 2023, Perpignan Méditerranée Métropole accorde une aide de 250 € pour l’achat d’un vélo mécanique, à assistance électrique, d’un vélo-cargo ou d’un kit d’électrification. Les habitants des 36 communes de Perpignan Méditerranée Métropole pourront en bénéficier, sans condition de ressources. Cette aide est cumulable avec d’autres aides de l’Etat ou de la Région.

Il est nécessaire de venir avec son propre matériel pour participer à l’évènement. Le port du casque est obligatoire pour les mineurs et fortement conseillé pour les adultes.