Fréquentation touristique en juillet : un bilan en demi-teinte pour l’Occitanie

Alors que le mois d’août a débuté il y a quelques jours, le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie a publié une note de conjoncture sur la fréquentation touristique dans la région au mois de juillet 2023. Il apparaît que celle-ci est nuancée, notamment par rapport à l’année dernière.

Les professionnels sont nombreux à avoir constaté une baisse de la fréquentation liée à une consommation limitée. Comment expliquer ce changement ?

Les chiffres du 1er semestre 2023

Du 1er janvier au 31 juillet 2023, l’Occitanie a enregistré, toutes clientèles et tous modes d’hébergements confondus, près de 117 millions de nuitées touristiques. Un nombre identique à celui de l’année dernière. La clientèle française reste majoritaire et représente 63% des nuitées touristiques globales. Toutefois, la clientèle étrangère semble revenir dans la région puisque le nombre de nuitées de celle-ci augmente de 6% par rapport à 2022.

Au mois de juillet 2023, l’Occitanie comptabilise 35 millions de nuitées touristiques, 22 pour la clientèle française et 13 pour la clientèle étrangère. Comparativement à 2022, la baisse est de 2% dans les deux cas. La clientèle régionale n’est pas à négliger puisqu’elle représente 14% des nuitées totales, soit près d’une sur cinq.

Dans les Pyrénées-Orientales, l’activité touristique de ce mois de juillet 2023 a été meilleure que prévue. Le département est, certes, touché par une baisse de la fréquentation, mais s’en sort mieux que le reste de la région Occitanie. Brice Sannac, président de l’Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière des Pyrénées-Orientales estime que « la baisse générale dans le département est de l’ordre de 10 à 30% ».

Les destinations privilégiées des touristes

Les niveaux de fréquentation des clientèles internationales sont supérieurs pour la plupart des univers de destination. À Lourdes, la clientèle étrangère est massivement revenue. Dans cette ville, le nombre de nuitées pour ce type de clientèle a progressé de 75% en un an. Une stabilisation s’observe sur les univers Montpellier Métropole (0%), Montagne Pyrénées (+2%) et Massif central (-1%). Ce dernier univers est d’ailleurs le seul qui affiche une diminution de nuitées touristiques de la clientèle étrangère entre 2022 et 2023.

Pour la clientèle française, c’est une fois de plus Lourdes qui enregistre la meilleure progression avec +7%. Trois univers ont un volume de nuitées touristiques qui se stabilise : la Campagne (0%), le Littoral (0%) et le Massif central (2%). Pour tous les autres univers, le nombre de nuitées touristiques pour la clientèle française est en baisse.

Focus sur le mois de juillet

35 millions de nuitées touristiques ont été passées en Occitanie au cours du mois de juillet 2023. Un nombre en légère diminution (-2%). Tous les univers de destination sont concernés par une baisse de la fréquentation de la clientèle étrangère, sauf la ville de Lourdes avec +64% de visiteurs étrangers par rapport à 2022 et la métropole toulousaine avec 3% de visiteurs étrangers en plus.

En ce qui concerne la clientèle française, les volumes de nuitées touristiques sont stables d’une année sur l’autre dans la plupart des univers de destination. À noter tout de même une diminution de la clientèle française extra-régionale de 10% pour l’univers Montpellier métropole et de 6% pour l’urbain hors métropole.

L’avis des professionnels

Dans la région Occitanie, 45% des professionnels se disent satisfaits de la fréquentation touristique du mois de juillet 2023. Une proportion qui était de 56% pour le mois de juin dernier. Quel que soit le type de prestataire, les professionnels sont majoritairement insatisfaits de ce mois de juillet. Dans le domaine de l’hébergement, 54% d’entre eux sont insatisfaits. Ce sont surtout les gérants de campings qui sont les plus mécontents. Leur niveau d’insatisfaction atteint 63%.

Août et septembre porteurs d’espoir

Pour le mois d’août, les réservations de séjours dans l’hôtellerie de plein air sont en diminution de 7% par rapport à 2022. Les réservations de séjours dans le locatif sont aussi marquées par une baisse, mais plus légère (-1%). Ces évolutions peuvent s’expliquer, d’une part, par la peur de la hausse des températures en cette période estivale, et d’autre part, par la baisse du pouvoir d’achat.

En revanche, le mois de septembre est très encourageant. Le nombre de réservations augmente de 13% pour les séjours en hôtellerie de plein air et de 11% pour les séjours dans le locatif. Le mois d’octobre semble aussi prisé par les touristes puisque le nombre de réservations pour un séjour dans le locatif est en hausse de 9% par rapport à 2022.