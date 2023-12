Article mis à jour le 18 décembre 2023 à 10:34

Noël est une période emplie de traditions et ce, dans le monde entier. Pour certains cette fête rime avec sapin et guirlandes, pour d’autres avec foie gras, dinde ou saumon. Pour d’autres encore avec cadeaux ou retrouvailles en famille. L’année dernière, la rédaction vous proposait une sélection de 5 traditions catalanes de Noël. Cette année, Made in Perpignan a choisi de mettre la gastronomie à l’honneur avec des traditions uniquement culinaires.

L’Escudella i carn d’olla

Nous en parlions l’année dernière, l’escudella i carn d’olla est une spécialité culinaire bien connue en Catalogne. Si à l’origine il s’agissait d’un plat d’hiver typique des travailleurs, aujourd’hui cette soupe est dégustée à Noël. Devenu un plat gourmand et réconfortant, la dégustation de l’escudella i carn d’olla se passe en deux temps. Pour commencer, les Catalans mangent l’escudella – un bouillon enrichi de pâtes ou de riz – puis la carn d’olla qui désigne la viande utilisée pour faire le bouillon et servie avec des légumes. En version Noël, les pâtes prennent la forme d’une coquille et l’Escudella devient la sopa de galets. La boulette de viande est améliorée avec de l’œuf battu et des épices et le tout est recouvert de chapelure ou de pain.

La dinde farcie

La dinde farcie n’est pas réservée qu’aux Etats-Unis mais la farce est différente de celle utilisée de l’autre côté de l’Atlantique. En Catalogne, la dinde est farcie avec de la viande hachée de porc et de bœuf à laquelle est ajoutée des épices et des herbes, mais aussi des pignons de pain et des fruits secs, généralement des raisins ou des abricots. Pour suivre le même principe qu’avec l’escudella i carn d’olla, le reste de la viande est intégré aux cannelloni.

Les cannelloni

Les Catalans du sud risquent de faire des jaloux car ce sont les seuls du pays à profiter de deux jours fériés consécutifs pour Noël. Le 26 décembre, jour de la Sant Esteban, les Catalans se réunissent à nouveau en famille. Sur la table, les cannellonis nourrissent les invités. Ils s’assimilent aux cannellonis italiens mais contiennent plus de sauce béchamel et moins de tomates. Ils sont réalisés avec la viande de la veille. Le but de ce plat typique est de ne pas gaspiller la nourriture et de profiter d’un autre moment en famille.

Les tourons et les neules

Le touron est le roi des fêtes de Noël. Même s’il lui ressemble beaucoup, il ne doit pas être confondu avec le nougat. Le touron se décline en différentes saveurs mais le traditionnel est à base d’œuf, de miel et d’amandes. Mais il en existe également aux fruits rouges, au chocolat, aux noix et noisettes ou parfumé à l’alcool.

Les neules ravissent également les palais, surtout ceux des Espagnols. Il s’agit de gâteaux fins et croquants en forme de tube qui font penser aux cigarettes russes et qui se dégustent avec de la crème catalane. Une version gourmande – au chocolat – existe.

En général, les desserts sont tous réunis dans des plats qui comportent également des fruits secs. Il suffit de se servir !

Les polvorones

Quoi de mieux que de finir le repas sur une note sucrée ? C’est le cas avec les polvorones, des petits biscuits qui se réduisent en poudre une fois en bouche. Et si l’on ne prend pas garde à l’écraser dans la main alors qu’il est encore dans son emballage, le polvoron se réduira en poudre avant même d’atteindre votre palais. Ils sont réalisés de façon très simple, avec de la farine, du beurre (ou du saindoux), du sucre et de l’amande. Selon les goûts, il est possible d’ajouter de la fleur d’oranger, du citron, de la vanille, de l’anis… Ils sont souvent enrobés dans du papier de soie et se dégustent jusqu’au 31 décembre.

Et pour accompagner ces traditions culinaires catalanes, deux possibilités : le Muscat de Noël, typique du Pays Catalan et produit dans la région de Rivesaltes, ou bien le Cava, un vin pétillant de Catalogne. Avec modération bien sûr.