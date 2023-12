Girona engega una taula de treball amb la Catalunya del Nord

L’Ajuntament de Girona ha engegat una taula de treball amb diversos municipis de la Catalunya del Nord per promoure la cooperació territorial dins l’Espai Català Transfronterer.

La proposta preveu diverses accions com el foment de l’eficiència energètica, la promoció de recursos i energies renovables i l’estimulació de l’intercanvi de serveis i recursos entre empreses. Tot plegat amb l’objectiu de millorar la competitivitat i la digitalització dels polígons industrials. A tall d’exemple, seria reduir el consum d’energia, per una banda, dels costos de producció i, per tant, millorar la competitivitat, que a més acostuma a portar associat millores digitals com per exemple la domòtica.

També es pretén fomentar la cooperació empresarial mitjançant l’economia circular i reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle del sector

Aquest darrer semestre han tingut lloc diverses trobades entre personal responsable, tècnic i administratiu de l’Ajuntament de Girona i els diferents responsables de desenvolupament econòmic de les mancomunitats de la Catalunya Nord dels municipis de Vallespir, Aspres, Alberes, la Costa Vermella i Illiberis.

L’objectiu d’aquestes trobades ha estat buscar sinergies, aliances i marcs de treball compartits per promoure la cooperació territorial dins de l’Espai Català Transfronterer (ECT) mitjançant programes de finançament per a projectes Intereg POCTEFA 2021-2027 finançats amb fons FEDER.

Concretament, es va parlar de les característiques d’aquest programa per a l’objectiu polític europeu que vetlla pel foment d’una Europa més intel·ligent que permeti crear un espai de coneixement i innovació per a un creixement sostenible de les Petites i Mitjanes Empreses (PIMES).

Per part de l’Ajuntament de Girona es va presentar una proposta per a futures convocatòries per crear una xarxa de cooperació entre parcs industrials articulats al voltant del corredor de transport de l’ECT que fomentin la simbiosi industrial mitjançant la identificació i suport a la implementació de solucions comunes al repte del desenvolupament sostenible en el context de la transició energètica.

La simbiosi industrial és l’associació d’empreses que persegueixen maximitzar els usos dels recursos, tant físics com de servei i reduir els seus impactes ambientals de manera conjunta. Les empreses en simbiosi promouen l’intercanvi d’energia, materials, aigua i productes derivats maximitzant l’ús de residus i minimitzant l’ús de matèries primeres.

Un cop aprovat, el projecte tindria una vigència de tres anys

« Girona és una ciutat oberta que aposta pel coneixement i per la innovació, per això és important col·laborar i treballar experiències i projectes amb altres ciutats europees que també estan a l’avantguarda en aspectes tan importants com són l’eficiència energètica, les energies renovables i l’intercanvi de serveis i recursos entre empreses per fomentar motors econòmics », exposa la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Gemma Geis.