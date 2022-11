Guide 2022 | Les marchés de Noël dans les Pyrénées-Orientales

Les 44 chalets du marché de Noël de Perpignan seront placés quai Vauban et sur les allées Maillol du 25 novembre au 2 janvier inclus et mettront à l’honneur l’artisanat et les spécialités gourmandes. Les chalets alimentaires seront ouverts tous les jours de 10h30 à 22h30, et jusqu’à minuit les vendredis et samedis. Les chalets non-alimentaires seront accessibles tous les jours de 10h30 à 20h, et jusqu’à 21h, du vendredi au dimanche.

Pas besoin d’attendre le mois de décembre pour venir au marché de Corneilla-del-Vercol qui se tiendra le dernier week-end de novembre. 80 exposants seront présents avec différentes animations dont une tombola et un concours de dessin. Et pour l’évènement, deux personnages emblématiques seront là : Saint Nicolas et le Père Noël !

Le 27 novembre, 54 exposants attendront les visiteurs dans la salle des fêtes de Sorède à l’occasion du 18e marché de Noël de la ville. Si les petits n’auront qu’une envie, celle de rencontrer le Père Noël, les adultes pourront profiter de la buvette et déguster du vin chaud ou se restaurer en profitant du bar à huîtres.

C’est également ce même week-end que l’association Proj’Aide 66 organise son traditionnel marché de Noël à Saint-Cyprien. 60 exposants seront présents et diverses animations seront proposées : mini concerts, promenade en calèche, tombola… sans oublier l’immanquable visite du Père Noël ! Le 16 et 17 décembre, un salon du fait-main se déroulera à Perpignan. Une trentaine d’exposants viendront exposer leurs œuvres et leurs créations. Certaines seront mises en jeu lors de la tombola.