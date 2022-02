2021, une année exceptionnelle pour le livre en Catalogne… tout comme en France

« Nous lisons moins que les pays qui nous entourent » a rappelé Patrici Tixis. De ce fait, le président indique que les éditeurs travaillent à un Pacte d’État pour le livre et la lecture. « Il faut voir comment on met le fil dans l’aiguille » déclare l’association par la voix de son président qui a également indiqué être en contact avec différentes administrations et partis politiques. Sans oublier les fonds Next Generation qui ont été, selon Patrici Tixis, un « coup de pouce à la modernisation » du secteur ; notamment en termes de numérisation.

*Chiffres clés GFK Novembre 2021.