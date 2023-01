Guide | Les évènements sportifs en 2023 dans les Pyrénées-Orientales

Le championnat du Canigò aura lieu le 6 août 2023 à Vernet-les-Bains. Créée en 1905, cette course est l’une des plus anciennes de France. Trois parcours sont proposés : la course classique, sur un parcours de 34 km et 2.100 m de dénivelé positif, la course de « Mattes Rouges », un tracé de 19 km avec 1.250 de dénivelé positif, et enfin la course de la « Tour de Goa », 11 km de distance pour 620 m de dénivelé positif.