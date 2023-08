Guide des festivités du pont du 15 août 2023 dans les Pyrénées-Orientales

La fête de la mer et des pêcheurs

Comme chaque année, Le Barcarès met à l’honneur le monde de la mer avec la fête des Pêcheurs et des Plaisanciers. Ce rendez-vous du 15 août permet de rendre hommage aux origines de Le Barcarès ainsi qu’à tous les pêcheurs.

La journée débutera à 9h avec la procession qui partira de l’église Notre-Dame en direction du port de pêche avec la peña. La grande messe du 15 août sera célébrée sous le chapiteau. Ensuite, le maire de la commune déposera une gerbe pour rendre hommage aux marins disparus.

Un apéritif de la Mer animé par la Fiesta Méditerranéenne et la peña Orphéon lancera l’après-midi. De 14h à 18h30, le défi du port attend les participants. Ils pourront s’initier à la barque à rames. Pour patienter jusqu’à la soirée musette animée par l’orchestre Valérie, diverses associations proposeront un spectacle de sardanes. À 22h59, les plaisanciers embraseront le port. Puis à 23h, le feu d’artifice pyromusical sera lancé.

Canet-en-Roussillon aussi veut rendre hommage au monde marin avec la fête de la mer et des pêcheurs. Les festivités commencent dès le 14 août avec une soirée dansante animée par l’orchestre Sortie de secours. Un feu d’artifice (sous réserve) clôturera la soirée.

Le lendemain, la journée commencera par la bénédiction des bateaux et un dépôt de gerbes en mer. La messe sera célébrée en plein air ou bien à l’église Notre-Dame-des-Flots en cas de mauvais temps. Une sardinade sera organisée dans la zone portuaire à partir de 12h30.

Une fête éclatante à Saint-Cyprien

Après la traditionnelle procession, suivie de la messe de l’Assomption, un feu d’artifice sera tiré sur le port de Saint-Cyprien. La procession partira de la place de Marbre à 10h pour se rendre aux jardins maritimes. La messe se terminera par un lancer de gerbe en hommage aux marins disparus. Il faudra ensuite attendre jusqu’à 22h pour profiter du feu d’artifice.

Une soirée fluo à Pia

Pour ce 15 août 2023, la commune de Pia a décidé d’en mettre plein la vue avec une soirée fluo. Les danseuses de Cindy and the Queens feront chanter et danser le public, dans une ambiance son et lumières fluorescentes. Les participants sont donc invités à porter des vêtements blancs ou fluorescents pour briller dans la nuit. Au stade Daniel Ambert seront installés des jeux gonflables, un espace de restauration et une buvette. La soirée se terminera par un feu d’artifice coloré.

Le 16 août pour Sainte-Marie-la-Mer

La commune de Sainte-Marie-la-Mer tirera son feu d’artifice le 16 août à l’occasion de la fête de la mer et des marins. Dès 10h, bénédictions des bateaux puis dépôt des gerbes en mer. Des animations se dérouleront toute la journée, y compris pour les enfants avec notamment le spectacle Nanar le clown. Sur la place Agora, l’orchestre Feeling animera un bal festif avant le feu d’artifice. Une fois celui-ci terminé, c’est l’orchestre No Name qui investira la place Guibert pour un concert de variétés françaises et internationales.

Des activités sont également prévues le 15 août. Après la messe en plein air sur la place Pierre Roig, la cobla Mil lenaria dansera la sardane à partir de 11h30. Un bal dansant se tiendra sur cette même place dès 21h30 avec l’orchestre Double Jeu.

Sans oublier Collioure

À Collioure, le feu d’artifice est tiré le 16 août. Cette date symbolise la Saint-Vincent. Une fête incontournable qui dure 5 jours.

Le 14 août, le maire de Collioure lancera officiellement l’ouverture des Fêtes de Saint Vincent. S’ensuivra une déambulation de fanfares et de groupes artistiques et musicaux avec des guinguettes festives tenues par les clubs sportifs de la ville. C’est également ce lundi 14 août que s’ouvrira la grande scène du port.

Le lendemain, place à l’épreuve du mât de beaupré puis à la régate avec le club nautique de Collioure. Les festivités démarrées la veille se poursuivront. Dans l’après-midi, une démonstration de barques catalanes à rames sera organisée par le Collioure Sportif Aviron. Si diverses fanfares feront résonner les rues de la ville, la cobla Nova Germanor se chargera des sardanes.

Le 16 août, les barques catalanes entreront en piste après la messe ponctuée de chants traditionnels religieux catalans. La procession partira depuis la plage de Saint-Vincent pour se rendre sur la plage du Voramar. C’est à ce moment que la foule sera bénie, que la cérémonie se tiendra à l’église Notre-Dame-des-Anges et que la tradition musicale sera assurée par Els Ministrils de Sant Vicens. Le moment tant attendu aura lieu à 22h : le feu d’artifice illuminera toute la baie de la ville puisqu’il se reflète dans les eaux du port. Fanfares et sardanes rythmeront l’après-midi. Des trains, mis à disposition spécialement pour l’occasion, assurent la liaison entre Rivesaltes et Collioure, en passant par Perpignan.

Le 17 août, les enfants pourront profiter de la Fête du Faubourg à travers des jeux hérités de la tradition des jocs del fissó. Les fanfares et les sardanes seront toujours de la partie.

Enfin, le dernier jour de cette semaine de festivités sera marqué par l’arrivée des barques et un nouveau discours du maire. La procession des équipages marins précédera la messe célébrée en la chapelle de Notre-Dame-de-Consolation. Ce 18 août 2023 se finira par des sardanes et un bal catalan avec la cobla Mil Lenaria.