Guide des festivités du 13 et 14 juillet dans les Pyrénées-Orientales

Sortez les fanions et les drapeaux, la fête nationale approche ! Chaque année depuis 1880, le 14 Juillet symbolise l’union de la Nation et de tous les Français.

À Paris, l’incontournable défilé militaire aura lieu sur l’avenue des Champs-Elysées avec pour thème Forces morales. Dans la soirée, un feu d’artifice sera tiré depuis la Tour Eiffel. Dans le département des Pyrénées-Orientales, les festivités se veulent plus traditionnelles et plus intimistes mais pas moins festives. Tour d’horizon des animations pour ces 13 et 14 juillet 2023.

Le 13 juillet dans les Pyrénées-Orientales

Arles-sur-Tech. Le départ du défilé aux lampions sera donné à 21h dans le parc de la mairie. Le feu d’artifice sera tiré à 22h depuis l’aire François Pujade. Un bal, animé par Pascal Philadelphia, clôturera la soirée.

Bages. C’est une ambiance festive qui attend les participants pour ce bal du 13 juillet. Rendez-vous à partir de 21h30 place de la République avec l’orchestre Couleur Café.

Baixas. Les véhicules militaires accompagneront le défilé qui se lancera à 18h30. Après le discours du maire, les jeunes diplômés se verront remettre leur sésame. La soirée se poursuivra par un vin d’honneur et un concert du groupe Les Shwets.

Canet-en-Roussillon. Un grand feu d’artifice (sous réserve) sera tiré à 23h. Pour patienter, Soul Ambassador donnera un concert pour embarquer le public dans une ambiance 70’s.

Les festivités du 14 juillet (par ordre alphabétique)

Argelès-sur-Mer. Des déambulations musicales animeront les rues du centre-plage et les quais du port tandis qu’un bal populaire sera organisé sur la place de la République. Direction le front de mer à 23h pour observer le feu d’artifice tiré depuis la digue du port.

Bolquère. L’orchestre Live Chords donnera un concert à la salle polyvalente dès 21h.

Bompas. Simple cérémonie commémorative.

Espira-de-l’Agly. La commune reste dans la tradition avec une commémoration, un concert, un apéritif et le feu d’artifice.

Les Angles. La journée commencera par le dépôt de gerbe sur le parvis de la mairie à 11h. À 11h15 débutera le ball d’ofici suivi d’un apéritif offert à la population. Dès 15h, la salle Angélo accueillera les Dansaires Catalans de Thuir pour des danses folkloriques. Le bal se tiendra au bas de la station (sauf en cas de mauvais temps). Le feu d’artifice sera tiré à 22h30 depuis la zone de loisir du bas de station. Enfin, la journée se terminera par une animation DJ.

Le Soler. Début des célébrations à 10h30 avec le défilé qui partira du parvis de la mairie pour se rendre au monument aux morts. Après le discours de la mairesse qui en profitera pour remettre des distinctions, un vin d’honneur sera servi à la population. Cette année sera aussi la dernière en tant que sénateur pour M. François Calvet, figure emblématique de la ville de Le Soler. Dès 22h, direction le lac du Moulin pour assister au feu d’artifice qui sera suivi d’une animation musicale avec DJ Chris Vila.

Perpignan. Après les hommages de la matinée, la cobla Mil-Lenària animera un bal populaire au pied du Castillet dès 21h30. Un spectacle de lasers, visible depuis le quai Vauban, sera donné sur la Basse à 22h30 et 23h.

Prades. Le défilé militaire accompagné des majorettes et de la fanfare partira à 11h de la gare routière. Les formations militaires et civiles seront présentées avant le discours du maire à 12h. Les habitants pourront profiter d’un vin d’honneur offert par la municipalité. Retour de la fanfare à 21h place de la République puis lancement du bal avec l’orchestre John Saintbor à 21h30 pour patienter jusqu’au feu d’artifice tiré à 23h.

Saint-Cyprien. Le défilé partira de l’Hôtel de Ville à 18h pour se rendre jusqu’au monument aux morts, présent dans le cimetière de la commune. À partir de 19h30, un apéritif sera organisé au Jardin des plantes des Capellans.

Saint-Estève. Le rendez-vous est donné à 19h pour assister à la cérémonie puis à la déambulation des Mobil’hommes. Avant le feu d’artifice à 22h30, le public pourra partager la saucissade. L’orchestre Sahara clôturera la soirée sur les bords de l’étang.

Saint-Feliu-d’Avall. La journée commencera par la traditionnelle cérémonie suivie d’un apéritif en fin de matinée. L’après-midi sera animé par des jeux d’eau au jardin d’enfants organisés par l’association Jeunesse et Cie. L’orchestre Les Montgrins fera résonner la fin de journée. Un repas sera accessible sur réservation et un bal clôturera cette journée de festivités.

Serralongue. Les festivités débuteront à 11h avec la cérémonie officielle. 12h sonnera l’ouverture du Micro-Festival de l’Image. En attendant le feu d’artifice tiré à 22h, une soirée sardinade et cabaret sera organisée.

Vingrau. La troupe Les Chœurs d’Artichaut investira la place du village pour un spectacle cabaret. Ensuite, Dj Alex Carreira animera une soirée dansante.

Les communes qui font deux fois la fête

Banyuls-sur-Mer. Ambiance festive le 13 avec un dancefloor géant à ciel ouvert avec Dj & Sax. Le lendemain, un verre de l’amitié sera partagé après l’arrivée du défilé. Pour voir des sardanes, direction la place Paul Reig avec la cobla Sol de Banyuls à 12h30 et à 17h30. Un bal disco débutera à 21h30. Le spectacle musique, son et lumière illuminera la ville.

Cabestany suit un peu le même chemin. Feu d’artifice et bal populaire avec l’orchestre Les Casenoves le 13 au soir. Une buvette et un espace de restauration sont prévus. La cérémonie officielle se déroulera le 14 juillet et sera suivie d’un moment convivial.

Corsavy. Une chasse au trésor occupera les enfants de 15h à 18h le 13 juillet. Ensuite, le parc communal accueillera une scène ouverte et le repas. Après le feu d’artifice, un bal aura lieu place de la République. Le 14 juillet, le rendez-vous est donné dès 11h30 pour assister à la cérémonie puis au discours du maire qui se conclura par un apéritif. À 18h30, direction le refuge de Batère pour un concert de King Selewa and friends suivie d’une balade nocturne à la Tour de Batère.

Elne aussi prévoit un programme sur deux jours. Le 13 juillet, une soirée mousse/discothèque à ciel ouvert débutera à 22h. Les jeunes auront de quoi faire la fête. Le lendemain, la matinée sera orchestrée par un hommage devant le monument aux morts, l’allocution du maire puis un apéritif. À 22h25, place aux traditions avec le « correfoc » dans les rues d’Elne. Un spectacle itinérant qui combine théâtre, musique et pyrotechnie. Les diables feront leur parcours au rythme des tambourins. À 23h, le bal populaire se tiendra place de la République avec l’orchestre Carte Blanche.

Comme chaque année à Toulouges, les festivités débuteront le 13 au soir avec le Bal des Pompiers de la commune ainsi qu’un concert du groupe On Time place Abelanet. Dès 22h, direction la place Esparre pour assister au feu d’artifice tiré depuis la cour de l’école puis retour sur la place Abelanet pour une soirée DJ. Le lendemain sera dédié aux cérémonies. Le rendez-vous est donné dès 10h45 place de la République pour l’inauguration de la nouvelle Marianne. Celle-ci sera suivie des discours divers puis d’un moment de convivialité.

4 jours de célébrations à Le Barcarès

Le 13, le grand orchestre Elixiz Show donnera un concert dès avant le feu d’artifice pyromusical (sous réserve) à 23h.

Le 14, jour de la fête nationale, après divers rassemblements dans la matinée, le cortège partira de la mairie à 11h en direction du monument aux morts pour un dépôt de gerbe et le discours du maire. Le cortège sera animé par les majorettes de Rome.

Le 15, il faudra regarder vers le ciel pour admirer le meeting aérien de la patrouille de France avec l’’équipe de Voltige de l’Armée de l’Air. Ce show aérien aura lieu à 17h et promet un ballet majestueux pour le plaisir de tous.

Le 16, commémoration de la Journée Nationale à la mémoire des crimes racistes antisémites de l’État français et d’hommage aux « Justes » de la France.