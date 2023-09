Guide | De Perpignan à Font-Romeu, où aller pour la Fête de la Science 2023 ?

Manifestation populaire et entièrement gratuite qui met les sciences à l’honneur, la Fête de la science revient pour une 32e édition en octobre 2023. Du 6 au 19 pour la France métropolitaine et du 10 au 27 novembre pour l’international et l’Outre-mer, 5.000 évènements seront ouverts à tous les publics pour favoriser le partage des savoirs entre les scientifiques et les citoyens. Comme chaque année, plus d’un million de visiteurs est attendu, avec une forte participation des scolaires.

Lors de cet évènement, des milliers de scientifiques, mais aussi enseignants, médiateurs culturels ou encore bibliothécaires partagent leurs connaissances, leur enthousiasme et leur curiosité pour les sciences avec le public, sans discrimination. Les animations se veulent originales et conviviales avec des cafés des sciences pour apprendre autour d’un verre, des visites de laboratoires, des spectacles vivants, des expérimentations… Sans oublier les villages des sciences implantés au cœur des villes.

« Sport & Science » pour thème, et Marine Lorphelin pour marraine de cette 32e édition

En 2022, le thème choisi pour la Fête de la science était « Le réchauffement climatique », un enjeu central pour les citoyens et les pouvoirs publics. Une façon de rappeler que le climat n’attendait pas et qu’il était urgent d’agir. Cette année encore, la thématique est actuelle puisqu’il s’agit de « Sport & Science ». C’est donc la pratique sportive qui sera mise à l’honneur dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Chercheurs et citoyens se retrouveront autour du plaisir du sport dans le but de nourrir le dialogue entre sciences et société. La contribution des chercheurs dans l’amélioration des performances des sportifs sera mise en valeur. Plusieurs secteurs sont concernés : la psychologie, les neurosciences, les matériaux, la pharmacologie ou encore la médecine.

Après Jammy Gourmaud en 2022, la marraine de cette 32e édition de la Fête de la science sera Marine Lorphelin. Médecin généraliste, l’ancienne Miss France est une passionnée des sports et des sciences. Elle veut convaincre un maximum de personnes de participer à cet évènement.

Perpignan et son Village des Sciences

Cette année, les élèves du primaire au lycée ainsi que le grand public sont de nouveau attendus pour la Fête de la science de l’UPVD sur le campus du Moulin à Vent à Perpignan. Deux journées sont réservées aux scolaires, le 12 et le 13 octobre. Les évènements du 14 octobre seront ouverts à tous. 26 ateliers sont organisés.

Les chercheurs du laboratoire PROMES animeront divers ateliers au cours de ces jours de festivités. Ils expliqueront aux visiteurs les différentes applications de l’énergie solaire, une énergie sûre et efficace. Ils proposeront aussi de découvrir les lits fluidisés. Les expériences lanceront la présentation et le débat des différentes applications possibles pour les centrales solaires de prochaine génération.

À travers des applications sur tablettes, de la réalité virtuelle, des livres et des jeux, la médiathèque de Perpignan proposera d’en savoir plus sur les liens entre le sport et la science. La Fête de la science sera l’occasion pour les élèves du lycée Arago de présenter leurs réflexions et leurs propositions de solutions pour lutter contre le réchauffement climatique et protéger l’environnement à travers des jeux variés.

Avec l’association Les petits débrouillards, le public apprendra à cartographier son corps, comprendre l’utilité de nos tissus et organes, ainsi que ses limites et ses pouvoirs. L’IUT GEA et le laboratoire ART-Dev organisent un quiz interactif sur les mobilités douces. Pour franchir la ligne d’arrivée, il faudra cumuler les bonnes réponses.

L’association les Gypaètes Barbus animera un moment d’échange et de sensibilisation autour de la biodiversité et du changement climatique. L’objectif est d’éveiller les consciences et de faire découvrir les petits trésors de la biodiversité grâce à des manipulations d’objets trouvés dans la nature, des anecdotes amusantes et des questions.

Opération phare : Sport & Science à Font-Romeu

Le site de Font-Romeu est connu pour mettre le sport et les activités scientifiques au service de la performance. Le 6 octobre, sur réservation, et le 7, sans réservation, le public est invité à venir dialoguer avec les scientifiques et à participer à des ateliers et des activités proposés par les laboratoires de recherche, le STAPS, le milieu associatif et les autres partenaires. Au total, 11 ateliers sont prévus.

Un premier atelier permettra de se mettre dans la peau d’un gardien de foot. Un participant portera un dispositif d’analyse du regard lors d’un tir au but. Pendant ce temps, d’autres participants pourront observer les mouvements oculaires du gardien sur l’adversaire.

Un autre atelier aidera à comprendre les composantes qui déterminent la puissance développée par le muscle. Les participants pourront effectuer des mesures de puissance musculaire et de force et vitesse en squat et développé couché. Le but est de déterminer les points forts et les stratégies à développer pour gagner en puissance.

Le laboratoire LIPSEM et l’UFR STAPS aideront à comprendre le fonctionnement du système pulmonaire et son adaptation à l’exercice. Un petit film d’animation et des expériences apporteront les réponses à différentes questions. Le public pourra également reconstruire des puzzles en 3D pour mieux connaître l’anatomie du cœur. Des stéthoscopes seront mis à disposition pour écouter les bruits du cœur avant et après un exercice.