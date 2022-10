Le changement climatique au cœur de la Fête de la science 2022

Article mis à jour le 4 octobre 2022 à 07:30

La Fête de la science est un évènement populaire et gratuit durant lequel se réunissent acteurs scientifiques, culturels et pédagogiques pour partager avec les publics leur passion pour les sciences, les techniques et les innovations de façon ludique et festive.

Initiée par Hubert Curien puis proposée depuis 1991 par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, en lien avec de nombreux acteurs du paysage scientifique et culturel français, la Fête de la science couvre dix jours de manifestations gratuites, en France, métropolitaine et outre-mer et à l’international. Et pour y parvenir et sensibiliser un maximum de publics, divers formats de médiation sont exploités : conférences, jeux, ateliers, visites de laboratoires, de sites naturels et industriels, parcours, festivals… Quel est le programme dans les Pyrénées-Orientales ?

La Fête de la science, qu’est-ce que c’est ?

En France métropolitaine, la Fête de la science se tient du 7 au 17 octobre. En Outre-Mer et à l’international, elle aura lieu du 10 au 27 novembre. La thématique de cette 31e édition est le changement climatique. Plusieurs questions seront soulevées : quel est l’impact de l’activité humaine sur le climat ? Comment peut-on atténuer le changement climatique à venir ? Quels effets peut-on observer sur les ressources naturelles, la santé humaine, les migrations humaines ? Quels modèles économiques et positives mener pour accompagner la transition climatique ? Durant ces dix jours de fête, tous les publics, de tous âges, pourront venir à la rencontre des sciences grâce à des milliers d’événements à la fois originaux et participatifs. Ceux-ci peuvent être présents de manière ponctuelle ou regroupés à l’occasion des festivals, des villages des sciences, des salons de science ou encore des parcours scientifiques. Les participants pourront donc découvrir ou redécouvrir ces lieux scientifiques avec une nouvelle approche. Depuis 2020, des évènements en ligne viennent enrichir cette programmation déjà dense. Consultables depuis le programme numérique, ils permettent de voyager aux quatre coins de la France et du monde en seulement quelques clics, sans bouger de chez soi.

Le programme dans les Pyrénées-Orientales

Chaque année, des lieux éphémères voient le jour durant la Fête de la science. Il s’agit de véritables points stratégiques dans lesquels sont rassemblés pléthore d’animations scientifiques. En 2022, l’un de ces lieux se situe dans le département des Pyrénées-Orientales : le Village des sciences, à Perpignan. Ce Village fait partie des 15 villages des sciences répartis sur l’ensemble du territoire. Il accueillera le grand public et les scolaires qui pourront échanger avec des chercheurs, des ingénieurs, des acteurs de la médiation culturelle, des bénévoles… Dans ce Village des sciences de Perpignan, tout le monde pourra poser des questions aux conférenciers et animateurs, découvrir des expositions et « toucher du doigt », au sens propre comme au sens figuré, des concepts scientifiques. Il sera installé sur le Campus de l’université Via Domitia. L’Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer, ouvre ses portes le 15 octobre. À travers des recherches et des animations, encadrées par des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des personnels administratifs et techniques, petits et grands auront l’opportunité de découvrir les découvertes de lieu. Une longue journée d’animations est prévue. Le tout dans une ambiance ludique et festive. De nombreux ateliers sont proposés, l’un autour de l’écosystème marin, un autre sur les biofilms, un autre encore pour découvrir les modes de vie des parasites ou les virus du phytoplancton… Plusieurs sont destinés au jeune public, dont un organisé comme une chasse aux trésors scientifiques et un espace game. La veille de cette journée d’animations, Michel Delseny et Jean Weissenbach, tiendront une conférence intitulée « Les génomes : un monde sans fin ? ». Celle-ci s’inscrit dans la programmation de la Fête de la science.

À l’université de Perpignan, le 7 octobre sera une journée de sensibilisation à l’Urgence Climatique. Des mini-ateliers permettront de s’initier à des jeux d’intelligence collective. L’université joue un rôle important dans cette Fête de la science car elle l’organise au niveau départemental. Toujours à Perpignan, le 8 octobre, la Rue de la Science sera animée grâce à un parcours scientifique mis en place par le Muséum d’Histoire Naturelle, la Médiathèque et la Ville d’Art et d’Histoire. Au programme : visites, ateliers et expositions. À Font-Romeu-Odeillo-Via, le 7 octobre, une visite insolite du Grand Four solaire sera possible. Ce site est classé monument historique et normalement inaccessible au public. Cette Fête de la science est donc une occasion unique de découvrir ce lieu exceptionnel des Pyrénées-Orientales ainsi que le quotidien des scientifiques.

Les enjeux et les valeurs de la Fête de la science

Depuis son lancement en 1991, la Fête de la science se déroule tous les ans au mois d’octobre et de novembre et est devenue un évènement incontournable de la culture scientifique. Chaque année, cette manifestation a pour objectif de : – Sensibiliser les publics à la science et à ses enjeux ;

– Favoriser le partage des savoirs entre chercheurs et citoyens ;

– Valoriser le travail de la communauté scientifique ;

– Susciter des vocations chez les jeunes. La Fête de la science est aussi marquée par des valeurs : le partage, la créativité, la convivialité et la responsabilité. Celles-ci sont décrites dans une charte qui engage l’ensemble des acteurs de la Fête de la science, c’est-à-dire les coordinateurs, les ambassadeurs, les porteurs de projet et les partenaires, dans le respect de celles-ci.