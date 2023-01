Article mis à jour le 30 janvier 2023 à 07:15

Chaque année au mois de février une fête traditionnelle de carnaval fait son grand retour dans le Haut Vallespir : la fête de l’Ours. Elle se déroule dans trois villages catalans : Arles-sur-Tech, Prats-de-Mollo-La-Preste et Saint-Laurent-de-Cerdans et s’apparente à une fête de village aux notes de carnaval. Cette fête de l’Ours donne lieu à des festivités diverses mettant à l’honneur les danses et musiques traditionnelles. Grand rassemblement annuel, cette fête est surtout un moment convivial qui anime ces trois villages des Pyrénées-Orientales.

Dans chaque village, les fêtes et les ambiances sont différentes durant la fête de l’Ours. Aujourd’hui, elles symbolisent le renouveau printanier et la fertilité. Les fêtes de l’Ours sont même inscrites sur l’inventaire du patrimoine culturel immatériel en France et ont fait leur entrée au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO en novembre 2022.

La fête de l’Ours à Arles-sur-Tech, le 5 février

Dans cette commune, la journée débute par un grand repas sur la place du village avant que les chasseurs ne se mettent en quête de l’Ours pour protéger la jeune fille en danger. Les différents personnages arpentent le village pour jouer des saynètes racontant l’amour impossible entre Roseta et une créature venue de la forêt, tandis que le public teste l’ours. Ce dernier finit sur la place centrale pour être rasé et retrouver son apparence humaine.

La journée débutera à 9h30 par le petit-déjeuner des chasseurs dans la salle des fêtes du village et se poursuivra par la Trobada dels Caçaires, de la Rosata et du Trappeur à 10h30 suivie de la passation de «la patte de l’Ours» sur la placette d’Amunt à 11h. Pour patienter jusqu’au repas des chasseurs, des sardanes animeront le lieu. Le départ de la grande chasse à l’Ours sera donné à 15h de la Fontaine des Buis. Retour place de l’Eglise à 17h pour assister au rasage de l’Ours. La veille, le 4 février, Arles-sur-Tech organise La Festa de l’Os Petit, la fête du petit ours. Début des festivités à 10h30 au parc de la Mairie avec Bou Vermell, le taureau rouge, puis Festa de l’Os Petit à 14h30 depuis la salle des Fêtes. Rendez-vous place de l’Eglise à 16h30 pour assister au rasage de l’Ours. La journée se terminera par une animation dans les rues du village par la banda Els Tirons.

Les fêtes de l’Ours se déroulent également chaque année en Andorre. © ACN

À Prats-de-Mollo-La-Preste, le 19 février

Dans ce village, c’est surtout le rite de passage de l’homme sauvage à l’homme civilisé qui est célébré. Trois jeunes se parent de peaux de bêtes et s’enduisent de suie et d’huile avant de poursuivre les villageois. Si ces derniers se font attraper, leur visage risque d’être marqué d’une trace noire. La journée commencera à 11h par des sardanes et des contrepas avec la cobla Ciutat de Girona. La place d’Armes sera le lieu de la passation du témoin de «la patte de l’Ours». Les Ours seront habillés au Fort Lagarde à partir de 13h30 pour être chassés à 14h30. Ils iront sur le Foiral pour se faire raser dès 16h30. Fin de la journée avec des sardanes sur la place Josep de la Trinxeria. Christian Fontaine animera un bal au Foyer Rural à partir de 22h30.

À Saint-Laurent-de-Cerdans, le 26 février

À Saint-Laurent-de-Cerdans, la fête de l’Ours rime avec carnaval. Tout le village se lance dans une course-poursuite pour capturer l’Ours et le raser. Lorsqu’il a retrouvé son apparence humaine, il peut alors choisir une jeune fille et danser avec elle. Pendant que l’ours se prépare dans un lieu tenu secret, les autres figures emblématiques de la fête de l’Ours font leur apparition, notamment La Monaca, un personnage funèbre au regard perçant et composé de deux corps enchevêtrés. Le 26 février, les bandas Els Tirons et Les Canaillous ainsi que la cobla Principal del Rosselló animeront les ruelles du village à partir de 15h. À 16h, le Ball des Esparracats se tiendra sur la place publique. Le rasage de l’Ours aura lieu à 17h sur le terre-plein du Syndicat et la journée se clôturera par des sardanes.

Le saviez-vous ?

Cette fête tire son origine d’une légende d’un ours féroce qui, à la recherche de l’amour, avait décidé d’enlever une jeune fille. Les villageois s’engagèrent alors dans une chasse pour retrouver la femme et capturer l’ours. L’animal sera capturé puis enchaîné sur la place publique et rasé à l’aide d’une hache. C’est alors qu’il se transforma en humain.