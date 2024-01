Chasse à l’ours festive en février dans trois communes des Pyrénées-Orientales

Si le mois de février est souvent associé aux carnavals aussi bien en France que dans le Monde, le Haut Vallespir célèbre une tout autre tradition. Ce rassemblement festif et convivial qu’est la fête de l’Ours se décline à Arles-sur-Tech, Prats-de-Mollo-La-Preste et Saint-Laurent-de-Cerdans. Quel programme 2024 pour la fête de l’Ours dans les Pyrénées-Orientales ?

La fête de l’Ours d’Arles-sur-Tech ouvre les festivités le 4 février

Comme chaque année, c’est la commune d’Arles-sur-Tech qui inaugure les fêtes de l’Ours le 4 février. Dans cette commune des Pyrénées-Orientales, la fête s’apparente à une pièce vivante à laquelle participe le public. Les célébrations débutent dès 9h30 par le petit-déjeuner des chasseurs à la salle des fêtes. Ils auront pris assez de force pour se rendre dans les rues du village pour la Trobada dels Caçaires, de la Roseta et du Trappeur. La passation de la patte de l’Ours aura lieu à 11h sur la place du Barri d’Amont et se poursuivra par des sardanes avec la Cobla Principal del Rosselló.

Les chasseurs partageront ensuite un repas avant de se lancer dans une grande chasse à l’Ours au départ de la Fontaine des Buis. Pour finir la journée en beauté et célébrer la capture de l’animal par le trappeur, tous les participants ont rendez-vous à 17h sur la place de l’église pour assister au rasage de l’Ours. Le plantigrade retrouvera alors son apparence humaine. La Cobla Principal del Rosselló reprendra du service pour des sardanes et clôturer la journée dans une ambiance joyeuse.

Prats-de-Mollo-La-Preste célèbre l’homme civilisé le 11 février

À Prats-de-Mollo-La-Preste les festivités sont un peu différentes. Cette fois il n’est plus question d’amour impossible et de protéger une jeune fille en danger comme à Arles-sur-Tech mais de mettre en valeur le rite de passage entre l’homme sauvage et l’homme civilisé. Lors du repas des chasseurs, trois jeunes hommes du village se préparent au pied du fort Lagarde. Ils endossent une peau de bête et s’enduisent le visage et le bras d’un mélange d’huile et de suie avant de poursuivre les villageois.

Les victimes croisées sur leur route sont reconnaissables à la trace noire inscrite sur leur visage. La passation du témoin – la patte de l’Ours – aura lieu à 11h suivie de l’exhibition Colla Costabona, de sardanes et de contrepas avec la Cobla Ciutat de Girona. La chasse à l’ours débutera à 14h30. C’est sur la place du Foiral que les ours seront rasés à 16h30 et qu’ils laisseront leur place aux danseurs pour des sardanes.

Saint-Laurent-de-Cerdans pour finir en beauté le 18 février

La troisième et dernière fête de l’Ours de l’année aura lieu à Saint-Laurent-de-Cerdans le 18 février. C’est encore une autre organisation dans cette commune des Pyrénées-Orientales. Cette fois, la fête de l’Ours a un vrai esprit de carnaval et reprend d’autres figures traditionnelles, notamment la Monaca, un personnage funèbre au regard effrayant. Tout le village est encouragé à participer à la chasse à l’Ours. Et les rues de Saint-Laurent-de-Cerdans sont animées par les bandas Els Tirons et Els Companys ainsi que la Cobla Principal del Rosselló. Le départ de la chasse débute à 15h. Le rasage de l’Ours (à la hache) se tient à 17h au terre-plein du syndicat. La journée s’achève par des sardanes avec la Cobla Principal del Rosselló. Une fois devenu homme, l’ours choisit une jeune femme dans la foule pour la danse rituelle.

Entre fête de village et carnaval, la Fête de l’Ours se déroule dans trois villages des Pyrénées-Orientales, à trois dates différentes et dans trois ambiances diverses. Bien plus que de célébrer la victoire de l’homme sur l’animal, ces fêtes sont surtout l’occasion de partager un moment unique et festif dans le Pays Catalan.

Labellisées patrimoine mondial de l’Unesco en 2023, les fêtes de l’Ours des communes du Haut-Vallespir sont une tradition ancestrale qui attirent chaque année un grand nombre de spectateurs.