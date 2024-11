Où trouver les marchés de Noël 2024 des Pyrénées-Orientales et à quelle date ?

Article mis à jour le 14 novembre 2024 à 09:52

À Perpignan, certaines animations de Noël font peau neuve

Le marché de Noël de Perpignan est devenu un événement incontournable dans tout le département. Cette année, quelques changements sont au programme : si le village gourmand ne sera plus présent sur les allées Maillol, le village d’antiquaires et le manège de la place Cayrol subsistent. À partir du 22 novembre et jusqu’au 5 janvier, les visiteurs pourront découvrir les 22 chalets installés sur le quai Vauban. En parallèle, le Centro Espagnol organise son propre marché de Noël, le 30 novembre.

Noël en bord de mer dans les Pyrénées-Orientales

Saint-Cyprien accueillera son marché de Noël du 30 novembre au 22 décembre, sur la place de Marbre près du port. Les visiteurs pourront profiter d’animations tous les week-ends, entre jeux pour enfants, musique de bandas et spectacles variés…

À l’occasion de son 25e anniversaire, Le Barcarès voit les choses en grand. Cette année, les festivités démarreront le 23 novembre, avec une semaine de retard, en raison de l’incendie qui a frappé le village de Noël. Pas de quoi décourager les organisateurs qui annoncent un programme féerique. Chaque week-end, des parades et diverses attractions divertiront petits et grands. Un feu d’artifice sera tiré tous les vendredis soir.

Sans oublier les chalets, les restaurants d’altitude, la laiterie et le marché des créateurs. Comptez sept euros l’entrée pour les adultes et cinq euros pour les moins de cinq ans. Les billets peuvent s’acheter en ligne ou directement sur place.

Le marché de Noël de Banyuls-sur-Mer ouvrira ses portes le week-end du 23 et 24 novembre. Une trentaine d’artisans et de créateurs y seront présents. Les visiteurs pourront également profiter de la venue d’un magicien, d’une maquilleuse, sans oublier le Père Noël. Des bénévoles animeront des ateliers créatifs durant la matinée.

Du 20 décembre au 5 janvier, Collioure met les festivités à l’honneur. Sur l’esplanade Bernadi, au Faubourg, les traditionnels chalets gourmands s’installeront aux côtés de manèges, parades et autres animations festives. Dans les allées du village de Noël, des artisans exposeront des produits locaux et des créations uniques sur leurs étals.

Le marché de Noël de Canet-en-Roussillon ouvrira du 6 décembre au 5 janvier, avec chaque jour une programmation musicale festive le midi et le soir. Plusieurs animations accessibles aux petits et grands sont également prévues.

Quelles festivités dans les villages ?

Vendredi 29 novembre, la ville de Pollestres donnera le coup d’envoi de ses festivités de fin d’année avec le lancement de ses illuminations de Noël. Ce soir là, le Père Noël et son lutin seront présents dans leur chalet pour rencontrer les enfants et immortaliser cet instant avec une photo. En soirée, Cinémaville accueillera petits et grands pour une projection du film « Santa Claus et Cie » d’Alain Chabat.

Au Soler, les chalets du marché de Noël ouvriront leurs portes du 6 au 23 décembre. Diverses animations sont programmées, notamment des concerts et des parades.

À Saleilles, le marché de Noël débutera le 8 décembre avec 23 exposants. À la nuit tombée, le Père Noël fera son apparition accompagné de la Reine des Neiges et de la Pat’ Patrouille. Des ateliers maquillages et tatouages sont également au programme. Le samedi 16 décembre, un grand feu d’artifice est attendu.

À Saint-Laurent-de-Cerdans, le marché de Noël prendra place dans la halle polyvalente le 24 novembre. Le même jour, Llupia fête Noël avec des artisans locaux, la visite du Père Noël et des jeux gonflables pour enfants à l’espace Tosi.

À Corneilla-de-Conflent, de nombreuses animations sont prévues le 30 novembre : kamishibai, atelier de décoration de Noël, yoga parents/enfants, maquillage… Le tout, en présence du Père Noël et en musique. Pézilla-la-Rivière célébrera son marché de Noël le même jour. Objets de décorations et denrées artisanales seront à l’honneur.

Los Masos plongera dans une ambiance féerique et conviviale dès le 1er décembre. Les visiteurs pourront découvrir des stands de producteurs et créateurs puis assister à la parade avec le char du Père Noël. Des animations gratuites seront proposées aux visiteurs, de même que des jeux en bois et un stand de maquillage. Les amateurs de traditions ne sont pas oubliés avec la possibilité d’acheter des marrons grillés, de la barbe à papa, des churros et de boire un bon chocolat chaud.

Ateliers créatifs, artisanat et traditions : le programme dans les Pyrénées-Orientales

Deux jours de festivités et d’ateliers créatifs seront organisés à Villeneuve-de-la-Raho, le 30 novembre et 1er décembre. Il sera possible de compter sur les nombreux exposants pour faire ses achats de Noël. Le 1er décembre, la place de la République de Villeneuve-la-Rivière s’animera avec des stands, des activités réservées aux enfants et la visite du Père Noël.

Le week-end du 7 et 8 décembre s’annonce festif à Saint-Estève. Les artisans locaux se feront un plaisir d’échanger avec le public pour expliquer leurs savoir-faire. Les stands mettront en lumière le savoir-faire et le terroir catalan. Durant deux jours, différents spectacles et animations raviront petits et grands.

Suite au succès de l’année dernière, la commune de Brouilla organise sa deuxième édition du marché de Noël. Producteurs, créateurs et vendeurs seront mis à l’honneur pour ce marché qui se veut à la fois gourmand et créatif. Les gourmands seront comblés avec la buvette de Noël pour boire du vin ou du chocolat chauds et déguster crêpes et gaufres.

Le 8 décembre, un marché de producteurs fermiers et d’artisans locaux prendra place au pied de l’église de Castelnou. Ambiance musicale, jeux en bois, gourmandises sucrées et salées et boutiques artisanales attendent les visiteurs.

Les Fabricréateurs de Prades invitent les habitants des Pyrénées-Orientales et autres curieux à (re)découvrir leur travail à l’occasion d’un marché de Noël dédié à l’artisanat et à la création le 15 décembre. Une quarantaine d’artisans créateurs y seront présents.