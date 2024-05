Début juin, plongez dans les mystères nocturnes des forêts des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 31 mai 2024 à 10:51

Évènement national à destination du grand public pour le sensibiliser à l’importance des forêts, les Nuits des Forêts se tiendront dans plus de 200 forêts partout en France du 7 au 16 juin 2024. Ce projet vise à rapprocher les mondes forestiers, culturels et scientifiques, en promouvant une nouvelle relation avec la nature à l’échelle locale. Quel est le programme dans les Pyrénées-Orientales ?

Une célébration des liens citoyens avec les forêts

Les forêts, longtemps ancrées dans notre imaginaire collectif, sont aujourd’hui des symboles d’espoir et de lutte citoyenne. Elles sont perçues comme des refuges où les Français aiment se ressourcer, pratiquer des activités sportives ou de bien-être. Les Nuits des Forêts s’inscrivent dans cette dynamique en proposant une expérience sensible et conviviale pour mieux découvrir et partager la beauté de la forêt. Pour sa cinquième édition, l’événement s’étend à 12 régions de France métropolitaine, ainsi qu’à la Guyane, la Réunion, Mayotte et la Martinique.

Quel programme dans les Pyrénées-Orientales ?

Pendant ces 10 jours de festival, les participants sont invités à se reconnecter à la nature grâce à des spectacles, des expositions et des expériences atypiques et immersives, organisées de jour comme de nuit. Quatre sites accueilleront des manifestations dans les Pyrénées-Orientales.

La forêt de Céret est connue pour ses cueillettes d’herbes aux pouvoirs magiques utilisées pour concocter des breuvages de fête. Le 8 juin, une soirée mêlant les deux activités pour faire le lien entre la flore et les insectes qui y habitent sera proposée. Une balade nocturne permettra d’observer ces habitants si particuliers. « La soirée se clôturera par un spectacle d’ombres chinoises », indique un communiqué de presse local.

La forêt de Prats-de-Mollo, reconnue pour sa biodiversité, accueillera les amoureux de la nature les 14 et 15 juin pour l’événement « Arts et Nature ». Ce rendez-vous mettra en valeur le patrimoine naturel du Haut-Vallespir avec des projections en plein air, des expositions, une scène ouverte et des ateliers. « Peut-être aurez-vous la chance d’apercevoir un Calotriton ou une loutre d’Europe », annonce l’un des organisateurs.

Le bosc de l’Artigassa à Conat et Honède invite les participants à vivre une expérience d’éducation immersive au cœur d’une forêt prochainement préservée. Les membres de la Fédération des Réserves Naturelles Catalanes encadreront le 15 juin une balade au crépuscule à la découverte de vieux bois, de leur biodiversité et de leurs fonctions.

« Cette sortie immersive sera l’occasion de découvrir la biodiversité et les fonctions des vieux bois », explique un expert scientifique et conteur qui animera la soirée. Il est recommandé de se munir de chaussures de marche, d’une lampe frontale et de vêtements adaptés.

Le 15 juin, la médiathèque de Les Angles, en partenariat avec le Parc naturel régional des Pyrénées Catalanes, organise une soirée ciné-débat autour du film « Le Temps des Forêts » de François-Xavier Drouet. « La projection sera suivie d’un débat avec des agents de l’ONF et du Centre Régional de la Propriété Forestière d’Occitanie », précise la médiathèque.

Un événement à Leucate pour se rencontrer autour de la nature

La ville de Leucate, bien que située dans l’Aude, est limitrophe des Pyrénées-Orientales et participe également aux Nuits des Forêts. Au pied du phare de Leucate, la pinède du phare offre une vue imprenable sur la mer et le Canigou. Le week-end des 15 et 16 juin, des activités variées comme des balades à vélo ou à pied, des concerts et des conférences mettront en avant la biodiversité locale.

La forêt en Occitanie en quelques chiffres

Avec ses 2,5 millions d’hectares, l’Occitanie est la troisième région de France en superficie forestière. La forêt recouvre 36 % du territoire régional, principalement sur le Massif central et les Pyrénées. Environ 79 % des forêts sont privées et dominées à 77 % par des feuillus, tels que les chênes, les châtaigniers et les hêtres. La filière forêt bois en Occitanie représente 20 700 employés et 5 800 entreprises.