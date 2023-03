Forêt, bois, emploi : le nouveau challenge d’une filière en Occitanie

La production, la transformation et la commercialisation du matériau « bois » et de ses dérivés.

Sept principaux segments selon l’Insee : 30 % pour le sciage et travail du bois ; 30 % pour la construction bois ; 14 % pour l’industrie du papier et du carton ; 14 % pour la sylviculture et l’exploitation forestière ; 3,5 % pour l’accompagnent des architectes et le bureau d’études techniques spécialisés ; 3,5 % pour le commerce et le transport intra-filière. Le bois-énergie est présent mais l’emploi y est difficilement quantifiable.