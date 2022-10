À Bolquère, les 5-12 ans sont attendus le 24 octobre pour participer à un atelier de fabrication de mandalas en feuilles d’automne. Le 27 octobre et le 3 novembre, ils apprendront à fabriquer des citrouilles en laine. Le samedi 29, à la salle polyvalente de la ville, toute la journée sera dédiée à Halloween. Au programme : activités effrayantes, sculptures sur ballons, maquillage Halloween, tatouage à paillettes, jeux de groupes, mini-disco, chorégraphie. Les enfants sont invités à venir déguisés. Le jour J, le 31 octobre, un atelier modelage de monstres et de sorcières en argile sera proposé. Il est réservé aux 5-12 ans.

La commune de Saint-Cyprien voit les choses en grand avec 3 jours « Happy Halloween » aux Voiles Rouges. Du 29 au 31 octobre, des stands de maquillage, ateliers créatifs, des stands de magie, du close-up, des spectacles de magie et des illusions seront accessibles gratuitement aux enfants.

Le 31 octobre, jour d’Halloween, les plus téméraires se rendront à Amélie-les-Bains-Palalda pour une soirée spéciale. Elle débutera par un atelier maquillage pour petits et grands puis se poursuivra par le défilé du char de la sorcière et la distribution de bonbons dans les rues de la ville. La soirée s’achèvera par une animation musicale autour d’un plateau-repas à base de citrouille.

Canet-en-Roussillon aussi a prévu une programmation riche pour ces vacances de la Toussaint. Oniria, l’aquarium de la ville, attend les enfants pour une aventure hallucinante et immersive. Une série d’activités comprenant un parcours « terrifique » dans les fonds marins, des énigmes d’Halloween, une session maquillage, des ateliers créatifs ainsi qu’un concours du plus effrayant costume a été préparée. Sur le parcours de visite, sorcières, fantômes et chauve-souris cohabiteront avec les espèces marines.

Pour les adolescents à partir de 15 ans, le musée de Tautavel organise une Murder Party le 31 octobre. Ils devront analyser une scène de crime et interroger des suspects et des témoins pour désigner le coupable.