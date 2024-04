Guide des vacances de printemps 2024 dans les Pyrénées-Orientales

Dans le département des Pyrénées-Orientales, les vacances de printemps débutent ce samedi 6 avril 2024. L’occasion pour les enfants de décompresser un peu en profitant des nombreuses activités organisées jusqu’à la mi-avril. Voici une sélection non exhaustive pour satisfaire petits et grands ! © Photo, archive aquarium.

La chasse aux œufs se poursuit dans les Pyrénées-Orientales

Dimanche 7 avril, la grande fête de Pasquettes se prépare à Pollestres. Une chasse aux œufs sera organisée à cette occasion. Munis de leur panier, les enfants auront pour mission de dénicher les chocolats. En attendant le top départ prévu à 11h 30, la cobla proposera sardanes et autres danses catalanes. Le rendez-vous est fixé au boulodrome.

Les visites guidées organisées dans les Pyrénées-Orientales

À Perpignan, le musée Hyacinthe Rigaud propose une visite familiale pour découvrir ses collections, du Moyen Âge à aujourd’hui. Le 12 avril, un atelier parents-enfants se tiendra dans l’enceinte du musée, les participants pourront confectionner une peinture comestible. Le 16 avril, c’est une visite guidée en famille et en musique qui sera proposée.

Le musée de la Préhistoire à Tautavel est également habitué à recevoir les enfants durant les vacances scolaires. Des ateliers et des visites guidées sont organisés spécifiquement à cette période.

Quoi de mieux qu’une randonnée familiale pour rester en forme durant les vacances ? C’est ce que propose Banyuls Rando, tous les mercredis, du 10 avril au 1er mai. Le parcours sera modifié chaque semaine et reste accessible aux enfants.

Le 13 avril, une chasse aux Space Invaders (pixels en mosaïques) est organisée à Perpignan. Une visite menée par un guide-conférencier permettra aux participants de les trouver, via un jeu de piste. Le rendez-vous est fixé devant l’office de tourisme, à 10h 30.

Des ateliers créatifs pour satisfaire les enfants

Le musée de Cerdagne à Sainte-Leocadie propose un atelier d’impression d’empreintes de végétaux sur de la pâte à sel pour les 4 ans et plus, le 10 avril.

Le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan attend les 6 ans et plus pour une visite-atelier à la Casa Xanxo. Après avoir découvert une série de blasons et leur histoire, les enfants auront l’opportunité de créer leur propre écusson. Une deuxième visite sera organisée le 17 avril pour en découvrir plus sur les décors qui ornent la Casa Xanxo et tenter de les représenter au cours d’un atelier.

Du 15 au 19 avril, les Collections de Saint-Cyprien proposent un atelier créatif pour les enfants. Inutile de savoir dessiner pour utiliser les pigments, il suffit de laisser exprimer sa créativité et de suivre quelques techniques.

Oniria, l’aquarium de Canet-en-Roussillon et ses mascottes Yna et Ony, organisent plusieurs activités à destination des enfants, du 6 au 21 avril 2024. De l’atelier d’artisanat pour décorer et personnaliser leur œuf de Pâques, à la confection d’un masque fantaisie inspiré par les formes de créatures marines. Sans oublier la chasse aux œufs de requin & activité d’apprentissage : « un vrai jeu de piste est proposé aux petits et grands pour répondre à différentes énigmes sur la relation de certains animaux marins avec leurs œufs. »

Des spectacles pour rire et se cultiver

La tournée Tous au Spectacle, débutée en février à Font-Romeu, se poursuit en avril avec trois dates : le 11 à Passa, le lendemain à Cerbère et le 13 à Rabouillet. Le spectacle Et toi, comment tu te débrouilles ? sera joué par la compagnie Troupuscule.

Le jeune public pourra aussi assister au spectacle Bouts d’ficelles, le 17 avril, à Port-Vendres. La représentation aide à se questionner sur la relation humaine. Le 20 avril, la compagnie Insight investira le théâtre de Perpignan pour jouer le spectacle Les Brûleurs de temps.

Des activités sportives pour rester en forme

Comme à chaque vacances scolaires, l’espace Aquasud de Saint-Cyprien organise diverses activités. Les 4 à 17 ans pourront s’amuser avec des parcours gonflables dans le grand et petit bassin.

Les foires et festivals pour petits et grands

Du 5 au 7 avril se tiendra le festival du livre francophone de voyage à Canet-en-Roussillon. Enfants et adultes pourront participer à des activités consacrées à la mer et au voyage, avec en toile de fond des extraits de romans. Le visionnage de trois courts-métrages d’animation sera proposé aux 3 à 12 ans. Il sera possible d’échanger avec des auteurs et des journalistes. La diffusion du film FLO clôturera le festival.

Côté tradition, ce 7 avril, Sorède organise la 18e foire de l’huile d’olive et des produits du terroir. Au programme : animation musicale, sardanes, quizz pour les enfants et expositions.

Du 8 au 9 avril, des dizaines de cerfs-volants animeront le ciel de Canet-en-Roussillon. L’après-midi un atelier de fabrication et de décoration sera accessible aux 3 ans et plus. Du 10 au 20 avril, le Festi’Kids aura lieu sur la plage de Canet-en-Roussillon. Durant 10 jours, des ateliers de fabrication de brouettes en bois, de fleurs en mousse ou de décoration de pots de fleurs seront proposées.

Le 13 avril, Banyuls-sur-Mer fait son carnaval sur le front de mer. Cette année, le thème choisi est les Jeux Olympiques. Une belle façon de se mettre dans l’ambiance à trois mois des JO de Paris. Des activités créatives et gratuites seront dédiées aux enfants. Les participants pourront ensuite défiler et faire la fête à la boom masquée. Du 12 au 14 avril, le festival maritime fait escale à Port-Vendres. Des bateaux dont certains considérés comme des joyaux maritimes seront à découvrir durant ces trois jours.

Juste avant de reprendre le chemin de l’école, Perpignan accueillera le festival du Street. Pour cette 2e édition qui se tiendra du 18 au 20 avril, trottinette, BMX, parkour ou encore breakdance et roller animeront le centre commercial Aushopping.

Le mois Mar I Munt du 6 avril au 4 mai 2024

Pour cette 3e édition, la Semaine Mar i Munt devient le Printemps Mar i Munt. La programmation n’est plus concentrée sur une semaine mais s’étale sur un mois. De quoi faire le plein d’activités sportives ou culturelles, comme les balades à cheval ou les promenades en chariot, qui reprennent du service durant ce mois Mar I Munt.

Comme c’était déjà le cas l’année dernière, Horizons Kayak organise des balades en kayak durant tout le mois d’avril. La seule condition pour participer est de savoir nager et de prévoir un équipement adapté ! Pour ceux qui ont déjà leur dose d’adrénaline, des spectacles comme Le Petit Soldat de plomb ou Un cœur en orgue seront à découvrir à Laroque-des-Albères. Des ateliers découvertes des métiers, comme celui de graveur sur pierre, ou des rencontres avec des producteurs locaux sont aussi au programme.