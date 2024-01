Homicides et tentatives : l’inquiétant constat dans les Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 25 janvier 2024 à 20:16

Jeudi 25 janvier 2024, le service statistique ministériel de la sécurité intérieure a publié une étude qui comptabilise les victimes d’homicide et de tentatives d’homicide, de 2016 à 2022. Triste palmarès pour les Pyrénées-Orientales qui se classent quatrième parmi les départements de métropole, où le nombre de meurtres est le plus élevé.

Aux coude à coude avec les Bouches-du-Rhône ou la Corse, les Pyrénées-Orientales enregistrent un taux annuel de 2 homicides pour 100 000 habitants. Pire encore, le département se hisse sur le podium du nombre record de tentatives d’homicide, avec un taux atteignant les 7,5 pour 100 000 habitants. À titre de comparaison, en tête du classement figure le département de la Seine-Saint-Denis, avec 8 victimes pour 100 000 habitants.

Une hausse de 8% des tentatives d’homicide en France

En 2022, les services de sécurité ont enregistré 3 584 victimes de tentatives d’homicide dans tout l’hexagone. Les analystes relèvent une hausse moyenne de 8 % par an depuis 2016, soit 59% sur six ans. Le nombre de victimes varie quant à lui de 0,2 à 43,9 pour 100 000 habitants, les taux les plus élevés étant observés dans les départements d’outre-mer.

Carte des homicides (1) et tentatives d’homicides (2) en France, source ministère de l’Intérieur

Mais qui sont ces victimes ? Globalement, que l’homicide* soit tenté ou abouti, les victimes sont majoritairement des hommes. Près de 70 % pour les homicides et 80 % pour les tentatives. C’est l’inverse si le décès a lieu au sein de la famille. Si l’on se restreint au cadre conjugal, les victimes sont des femmes à 73 % pour les tentatives d’homicide et à 82 % pour les meurtres. En termes d’âge, ce sont les plus jeunes, les enfants âgés de moins de 9 ans et les plus âgés (80 ans et plus), qui sont les plus exposés aux homicides intra-familiaux.

Les Pyrénées-Orientales dans le top 10 des départements les plus touchés par les violences conjugales

Selon l’étude, les tentatives de meurtre aboutissent le plus souvent lorsqu’elles sont commises dans le cadre intra-familial. Quand un lien familial existe entre la victime et l’auteur, ce sont les femmes qui sont les plus concernées, en moyenne deux fois plus que les hommes. Les Pyrénées-Orientales figurent tristement dans le top 10 des départements les plus touchés par les violences conjugales. En 2022, les services de police et de gendarmerie comptabilisaient 11,8 victimes de violence au sein du couple, pour 1 000 femmes âgées entre 15 et 64 ans.

Les hommes sont en revanche nettement plus touchés par les homicides commis hors cadre familial. Dans le cas des tentatives d’homicide, ils sont 80% et 70% pour les décès sans lien familial entre l’auteur et sa victime. Dans les deux cas, seulement 10% des victimes sont des femmes.

Au sein du foyer ou en dehors, les auteurs sont principalement des hommes

Entre 2016 et 2022, environ 2 500 personnes ont été mises en cause chaque année pour tentative d’homicide, soit deux fois plus que pour les homicides aboutis. D’après l’étude, les auteurs sont très majoritairement des hommes, 91% en cas de tentative d’homicide et 86 % en cas d’assassinat**. Plus de la moitié ont entre 20 et 39 ans.

La fréquence rapportée à la population des homicides comme des tentatives d’homicide est très variable d’un département à l’autre. Le nombre moyen de victimes enregistrées, de 2016 à 2022, varie ainsi de 0,2 à 11,8 pour 100 000 habitants. Concernant les tentatives d’homicide, ce taux fluctue de 0,2 à 43,9 pour 100 000 habitants.

En région Occitanie, on compte en Haute-Garonne 1 homicide pour 100 000 habitants et 4,7 tentatives d’homicide. Dans l’Hérault, 1,4 homicide et 4,5 tentatives . C’est en Lozère que le nombre d’homicides est le moins important entre 2016 et 2022, avec 0,2 tentative d’homicide et autant de meurtres pour 100 000 habitants.

Vers une baisse de la délinquance à Perpignan ?

Lors des voeux à la presse, mercredi 24 janvier, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est dit satisfait de la baisse de la délinquance dans le département. Une baisse notable de 2,3% et une augmentation des taux d’élucidation des affaires de 3,5%. Louis Aliot, maire (RN) de Perpignan assure quant à lui que la ville est « sur la bonne voie » en matière de sécurité. L’édile affirme que grâce à la coordination entre police municipale et nationale, l’insécurité a baissé de 10% au sein de la cité catalane.

*Une tentative d’homicide est meurtre qui n’a pas abouti au décès de la victime.

**Juridiquement l’assassinat introduit la notion de préméditation de l’auteur pour mettre fin aux jours de la victime.