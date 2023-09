Hausse des morts violentes au sein du couple : les samedis noirs de la France

En 2022, les services de police et les unités de gendarmerie ont recensé 145 morts violentes au sein du couple, un nombre en très légère hausse par rapport à l’année dernière.

Ces faits représentent tout de même 18% de l’ensemble des homicides non crapuleux et des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner enregistrés en France. Les victimes sont le plus souvent des femmes et les auteurs de la mort des hommes. Dans plus d’un tiers des cas, les auteurs sont sous l’emprise d’une substance susceptible d’altérer leur discernement.

La proportion des homicides au sein du couple

Avec 145 morts violentes au sein du couple en 2022, le nombre de décès renoue avec les chiffres des années 2015 à 2018. Cette même année, 676 homicides volontaires non crapuleux et 142 faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ont été comptabilisés. Cela correspond à un total de 818 décès, un chiffre supérieur à celui de 2021 où 756 homicides de ce type avaient été enregistrés. Toutefois, la proportion des morts violentes au sein du couple parmi l’ensemble des homicides non crapuleux et des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner reste stable, 18% en 2022 contre 19% en 2021.

366 tentatives d’homicide au sein du couple ont été recensées sur le territoire national en 2022 sur un total de 3.486 tentatives d’homicide pour d’autres motifs. Sur les 145 morts violentes, 143 ont été classées comme des assassinats et des meurtres et 2 comme des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Des faits commis en soirée, le week-end et en août

En moyenne, 12 faits sont comptabilisés chaque mois soit 1 décès tous les jours 2 jours et demi. Mais, des différences existent selon les mois. En effet, 20 homicides au sein du couple sont recensés au mois d’août, soit trois fois plus qu’en février, avec 7 homicides de ce type.

Les homicides sont aussi plus nombreux en fonction du jour de la semaine, et notamment le week-end. 28 faits ont été enregistrés un samedi, 24 un vendredi, contre 15 un lundi. Pour 119 faits sur 145, l’heure précise de l’homicide est connue. Les tranches horaires de la soirée, de 19h à 00h59 et du matin, de 6h à 12h59, enregistrent le plus de faits, avec respectivement, 35 et 31 faits. La tranche horaire de nuit, de 1h à 5h59 comptabilise 26 faits, le nombre le plus faible.

L’Île-de-France est la région la plus exposée

C’est dans cette région de France que le nombre de morts violentes au sein du couple est le plus élevé avec 19 victimes. Six autres régions enregistrent plus de 10 victimes : le Grand Est (14), l’Occitanie, la Provence-Alpes-Côte d’Azur (13 victimes chacune), l’Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France et la Nouvelle Aquitaine (11 victimes chacune).

Les faits ont souvent lieu au domicile du couple avec une arme

Dans 87% des cas (126 affaires sur 145), les faits sont commis au domicile du couple (89 affaires), puis à celui de la victime (26 faits), puis de l’auteur (11 faits). Dans 18% des cas, les enfants sont présents sur les lieux. Lorsque les faits sont commis au domicile de la victime, dans 73% des faits, l’auteur est masculin.

Trois principaux modes opératoires ont été utilisés par les auteurs de mort violente au sein du couple : le recours à une arme, quelle que soit sa nature (68% des cas, soit 99 affaires), l’asphyxie de la victime, par strangulation ou étouffement (17% des cas, soit 25 faits), l’usage de coups (8% des affaires, soit 11 cas).

Lorsqu’il s’agit d’une mort causée par une arme, l’auteur privilégie principalement une arme blanche (54%) puis une arme à feu (29%). Pour 79% des auteurs ayant employé une arme à feu, celle-ci était déclarée et détenue légalement.

Les femmes tuent leur victime principalement avec une arme (91%). En revanche, les hommes adoptent des modes opératoires plus diversifiés : une arme (64%), l’asphyxie de la victime (20%), les coups (8%).

Le profil des victimes…

En 2022, 81% des victimes étaient des femmes. Bien qu’élevée, cette proportion est en baisse par rapport à l’année précédente (85%). 85% des auteurs de ces homicides au sein du couple étaient des hommes. Une proportion similaire à celui de 2021 (86%).

Les personnes âgées de 30 à 49 ans représentent 43% des victimes et celles âgées de 20 à 29 ans, 17%. Les victimes féminines, dont l’âge médian est de 43 ans, sont majoritairement âgées de 30 à 39 ans (30 faits sur 118). 11 victimes masculines sur 27 se situent dans la tranche d’âge des 40 à 49 ans. À noter qu’aucune victime masculine de moins de 20 ans et de plus de 70 ans n’a été enregistrée pour l’année 2022.

… et celui des auteurs

42% des auteurs de mort violente au sein du couple ont entre 30 et 49 ans. Concernant les auteurs masculins, 39% ont entre 30 et 49 ans, 16% entre 20 et 29 ans, 16% 70 ans et plus. L’âge médian des auteurs est de 43 ans. S’agissant des femmes qui commettent ces morts violentes au sein du couple, 39% ont entre 30 et 39 ans et 30% entre 50 et 59 ans.