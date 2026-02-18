Concert de iAROSS ce 19 février à Perpignan : sur scène, deux chansons en langue des signes

Article mis à jour le 18 février 2026 à 12:58

C’est une première pour Jazzèbre, qui propose ce jeudi 19 février 2026 un concert du groupe iAROSS assortie de passages en langue des signes. Inclusion et prises de conscience viennent ajouter une dimension à la musique. Photo d’ouverture : Sandrine Lapleau et Sandrine Trèmerie de l’association Signenchanté.

Comment souvent avec Jazzèbre, les groupes sont autant qualitatifs qu’inclassables. S’il fallait vraiment coller une étiquette à iAROSS, on pourrait parler de chanson de jazz et poésie rock. Textes ciselés, fusions instrumentales, ce groupe Montpelliérain nous fait naviguer de la pop au folk, avec un chant habité, qui mêle au français des passages en occitan, créole ou arabe.

Il ne manquait qu’une langue pour le concert de Perpignan, ce sera celle des signes. C’est en lien avec le Théâtre Aux Croisements, où se tiendra le concert, que l’idée est née. Le groupe a immédiatement adhéré. Pour la directrice de Jazzèbre Ségolène Alex, le concept est vite devenu évidence. « Cela fait un moment qu’on voulait développer ça, sachant que la parole n’est pas toujours présente sur nos concerts. »

L’inclusion est le fer de lance de la directrice depuis le début de sa prise de fonction à Jazzèbre. Tarifs sociaux, en lien avec l’association Cultures du Coeur, projets intergénérationnels, concerts féministes, musiques du monde engagées…

« Dans notre travail d’action culturelle, l’inclusivité est vraiment importante. On fait de la culture politique, au sens de faire société, de faire ensemble. »

Ségolène Alex entend bien reconduire dans le futur la traduction en live de chansons en langue des signes. Jazzèbre menait déjà, par ailleurs, des actions musicales auprès d’enfants sourds et malentendants, à l’aide de gilets vibrants pour ressentir la musique.

10 heures de travail pour interpréter une seule chanson en langue des signes

Les gilets seront à nouveau présents pour le concert de iAROSS, mais s’y ajouteront deux chansons signées en direct par des membres de l’association Signenchanté, qui monteront sur scène. Made in Perpignan a échangé avec la présidente de Signenchanté, Sandrine Trèmerie. « Nous avons créé l’association en 2014, avec deux personnes sourdes et deux personnes entendantes, dont une orthophoniste et une éducatrice. Au départ, on travaillait avec des enfants sourds. On aimait la musique et on avait envie de pouvoir la faire vivre pour les personnes sourdes. » L’idée est aussi de sensibiliser à la langue des signes, notamment en adaptant des chansons.

« Pour le public sourd, c’est une expérience forte, ils ressentent les vibrations, vivent l’intensité du spectacle. Pour le public entendant, c’est un nouveau regard sur la surdité. On fait connaître la richesse de la langue des signes. »

L’association a partagé la scène avec de nombreux groupes, dont Cali, Tryo, Lisa Jazz Trio… On les a aperçues entre autres aux Déferlantes. Leur présence a permis à de nombreux malentendants d’assister aux concerts. Le film « la famille Bélier » a clairement popularisé les chansons en langue des signes, même si les connaisseurs n’ont guère apprécié les clichés sur les malentendants. « Tout le monde a réclamé la chanson ‘je vole’, mais on a fini par arrêter. On nous demande aussi de faire la chanson de Hoshi, qui a fait le buzz avec ‘Fais-moi signe’. »

Les bénévoles de l’association s’efforcent d’aller au-delà des poncifs pour proposer un travail de fond dans la traduction de chansons. Pas question d’improviser à la volée. La langue des signes n’est pas une reproduction mot à mot mais une langue à part, sans les équivalents pour les expressions et jeux de mots. « Pour iAROSS, on a fait seulement deux chansons. Une seule chanson c’est à peu près dix heures de travail, entre l’écoute, la traduction, se synchroniser avec la musique… » La langue des signes est corporelle, et avec la musique, s’approche de la danse. Deux signes proches, comme merci et bonjour, seront distincts selon la posture ou l’expression faciale. « C’est joli à voir. Souvent des personnes entendantes sont surprises, et ça libère leurs appréhensions pour se mettre à apprendre la langue des signes. Cela casse les barrières. »

Concert de iAROSS à découvrir ce jeudi 19 février 2026, au Théâtre Aux croisements. Tarifs entre 7 et 13 euros, bar sur place. Réservations sur le site de Jazzèbre.