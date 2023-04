Pyrénées-Orientales : Incendie dévastateur à Cerbère, vent et sécheresse en cause

Article mis à jour le 16 avril 2023 à 19:56

Vers 9h, ce dimanche 16 avril, un incendie s’est déclaré à Cerbère dans les Pyrénées-Orientales ; une commune frontalière avec l’Espagne. Attisées par une forte tramontane, les flammes ont ravagé plusieurs centaines hectares de végétation (668 hectares à 18h) et occasionné des dégâts sur des habitations. Des deux côtés de la frontière, les autorités ont mis en sécurité les résidants de certains quartiers. Gérald Darmanain, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, est attendu au poste de commandement avancé de Banyuls-sur-Mer ce lundi 17 avril en début de matinée.

Lors d’une conférence de presse à 17h30, le Préfet Rodrigue Furcy annonçait un feu difficilement contrôlable du fait, notamment, d’un vent tourbillonnant. Selon le responsable du SDIS 66, les sapeurs-pompiers font actuellement face à un incendie comparable à ceux qu’ils affrontent en période estivale compte tenu de l’état de sécheresse du département. Photos © Bombers via ACN.

«Un feu que l’on rencontre habituellement pendant l’été»

Le scénario annoncé depuis plusieurs semaines déjà semble se confirmer, alors que nous ne sommes qu’au mois d’avril. Le colonel Éric Belgioïno précise que les conditions de sécheresse du terrain contribuent au sinistre. «Un incendie dans un contexte de sécheresse aiguë, des végétaux morts en nombre, un vent très virulent et des conditions aérologiques très compliquées pour les soldats du feu et pour les avions.» Selon le colonel des sapeurs-pompiers des Pyrénées-Orientales, le vent tourbillonnant provoque un effet de «machine-à-laver» pour les moyens aériens et au sol.

«Nous avons mis en place un dispositif depuis plusieurs semaines et nous étions prêts à affronter un incendie de cette ampleur. Pour autant, nous avons mis près de trois groupes d’incendie feu de forêt dès les premières minutes, et avec la sécheresse que nous observons le feu est parti extrêmement vite. Avec ces conditions défavorables, le feu a tourné et tous les points de rendez-vous que nous avions prévu ont été sautés.»

Qu’en est-il de la poursuite des opérations ? Le Préfet et le responsable des pompiers précisent que l’incendie est loin d’être maîtrisé et va durer plusieurs jours, d’autant qu’aucune accalmie n’est prévue du côté du vent. L’incendie poursuit actuellement sa route sur la forêt domaniale, particulièrement dense et difficile d’accès. Les autorités ont précisé qu’aux moyens déjà engagés, cinq groupements d’incendie feu de forêts (GIFF) arrivent des départements du Sud de la France, dont le Tarn, l’Aude et l’Héraut. Le Préfet des Pyrénées-Orientales a salué l’intervention des 362 femmes et hommes du feu engagés précisant qu’ils avaient réussi à protéger les zones stratégiques de la commune.

Rodrigue Furcy a expliqué que l’incendie avait pris naissance dans les hauteurs de Cerbère et qu’il avait poursuivi sa route menaçant notamment le quartier de la gare. Compte tenu des risques et des fumées, les autorités ont procédé à l’évacuation de la population d’une partie de la commune soit près de 200 personnes à 18h ce dimanche : 300 personnes évacuées (gymnase et plage), 180 personnes confinées à Cerbère.

« En 43 ans de mandat je n’ai jamais vu d’incendie dans cet endroit-là… »

Jean-Claude Portella, ancien maire de Cerbère, mangeait tranquillement vers 13h30 dans sa maison du chemin des vignes avec son épouse quand il a dû évacuer, alerté par ses petits enfants. Ils sont partis chez des amis et ont pu regagner leur habitation aux alentours de 15h15. « Il n’y a pas eu de dégâts sur ma maison mais j’ai des arbres que j’avais plantés en 1975 qui ont brûlé, comme des pins… ». La maison de son fils en revanche, située en contrebas de la sienne, est endommagée.

« Les vitres sont cassées, et puis en dessous le feu est rentré dans le sous-sol, des tuyaux apparents, des conduites en PVC ont été endommagées… mais la toiture n’a pas souffert. Mon fils est absent en ce moment, c’est moi qui m’occupe de sa maison. » La nuit prochaine, Jean-Claude et son épouse se feront héberger chez des amis du village. « Il faut s’imaginer là, les odeurs de fumée vous prennent à la gorge. » L’ancien maire l’assure : « en 43 ans de mandat je n’ai jamais vu d’incendie dans cet endroit-là… »

L’incendie poursuit sa route en Catalogne Sud

L’incendie qui s’est déclaré ce dimanche à Cerbère a atteint Portbou, municipalité de l’Empordà, à 16h. Le maire de Port-Bou, Xavier Barranco, a expliqué que les premiers habitants du quartier de la montagne ont commencé à être évacués une fois que la fumée a atteint la ville. Au micro de Catalunya Ràdio, il déclarait avoir prévenu que le feu était «près» du terminus, «à environ 300 mètres». Les autorités de Catalogne du Sud ont engagé une soixantaine de sapeurs-pompiers, deux moyens aériens et 18 engins terrestres.

Le feu de Cerbère rappelle l’incendie meurtrier de septembre 2015

La Présidente du département des Pyrénées-Orientales et du SDIS66 Hermeline Malherbe, le feu a repris là où il avait débuté en 2015. Hermeline Malherbe a voulu faire passer un message de prévention aux personnels engagés sur le terrain. Pour rappel, en 2015, Patricia Filippi, sapeur-pompier volontaire du Boulou avait trouvé la mort lors d’un incendie sur la même zone.