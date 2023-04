Prévention et lutte contre les incendies : le plan des Pyrénées-Orientales

Le plan d’actions inclut également 5 mesures visant à renforcer et développer les réserves intercommunales de sécurité civile et la formation des bénévoles. La création d’une nouvelle réserve communale de sécurité civile à Opoul porte à 22 le nombre de communes engagées dans la démarche de protection des massifs, avec 5 réserves intercommunales et 3 réserves communales.