Incendie de Saint-André : deux ministres affichent la «solidarité gouvernementale»

Article mis à jour le 15 août 2023 à 20:32

Ce 15 août et alors que le sol noirci laisse encore échapper les fumeroles, Christophe Béchu et Dominique Faure, respectivement ministres de l’Écologie et des Collectivités territoriales, étaient dans les Pyrénées-Orientales. Ils ont tenu à faire le déplacement pour féliciter les pompiers et gendarmes pour leur combat contre les flammes et soutenir les autorités qui ont organisé l’accueil et l’assistance des 3.000 personnes évacuées.

«Ce jour du 14 août a été une véritable guérilla»

C’est les pieds dans les terres noircies par l’incendie et entourés par le bruit des lances qui noient la moindre fumée qu’Éric Belgioïno, colonel du SDIS 66, détaillait la méthode déployée pour venir à bout des flammes à Saint-André. «Cet incendie a nécessité une grande mobilité pour pouvoir protéger les populations.» Comme le rappelait Christophe Béchu, l’incendie n’a fait aucune victime, hormis une vingtaine de pompiers incommodés par les fumées.

Juste derrière l’attroupement formé par la délégation ministérielle et les élus, un mas dont l’intérieur a été ravagé par les flammes. Une maison contemporaine au cœur d’un magnifique terrain arboré désormais entièrement calciné. L’incendie qui a parcouru 500 hectares a également touché une trentaine de maisons dont huit ont subi de lourds dommages.

En avril dernier, à Cerbère le vent avait déjà joué un rôle d’accélérateur de l’incendie qui avait ravagé près de 1.000 hectares. Le vent avait eu un effet de «machine à laver» précise le responsable des pompiers catalans. Sur l’incendie de Saint-André, Sorède et Argelès-sur-Mer, le vent était tourbillonnant. Le colonel détaille les risques liés à ce type de feu. «Dans les feux de forêt, le vent dominant donne une trajectoire aux flammes. Dès lors que le vent change, sa trajectoire change aussi. Il faut donc rapidement redéployer le dispositif. Le fait de devoir changer ce dispositif sans cesse nous fait rentrer dans une sorte de guérilla pour pouvoir sauver toutes les personnes.»

Les pompiers des Pyrénées-Orientales font face chaque jour à des départs de feu

Si la presse ne s’est intéressée qu’aux deux incendies d’ampleur dans les Pyrénées-Orientales, Cerbère en avril et Saint-André en août, la semaine précédente, le colonel rappelle que ses hommes ont éteint pas moins de 41 feux naissants. La doctrine qui consiste à attaquer ces feux est la même en depuis de nombreuses années et fait ses preuves au quotidien.

Les incendies de forêts ont-ils épargné la France ? Contrairement à ses voisins, l’Espagne, le Portugal ? Même s’il concède que la France est moins touchée que ses voisins, le ministre de la transition écologique se refuse à faire, dès le 15 août, le bilan des incendies de 2023.

«Nous ne sommes que le 15 août, et même si le nombre d’hectares brûlés en 2023 est spectaculairement moins important qu’en 2022, l’été n’est pas fini. Nous avons une vague de canicule qui arrive et nous appelons tout le monde à la vigilance. Parce que 95% des feux sont d’origine humaine.» Le ministre a tout de même tenu à rappeler les dotations en moyens humains et matériels qui sont venues renforcer les services départementaux d’incendie et de secours.

Dominique Faure et Christophe Béchu venus témoigner de la solidarité gouvernementale

Devant la presse, les ministres ont tenu à féliciter les services de secours pour leur efficacité dans la lutte contre les flammes. «C’est parce que vous avez travaillé tous ensemble que vous avez maîtrisé cet incendie en moins de 24 heures et ce malgré sa vitesse de propagation incroyable», déclarait Dominique Faure.

Quant à Christophe Béchu, il insistait sur «un triple soutien. Aux personnes impactées, à l’ensemble des forces de sécurité et à la grande chaîne de solidarité humaine. On est le 15 août, une journée que l’on passe traditionnellement en famille, et vous avez ici des centaines de personnes qui ont choisi de donner du temps pour les autres. Nous voulions valoriser tout cela.»

Bilan de l’incendie de Saint-André, Sorède et Argelès-sur-mer du 14 août 2023

3000 personnes évacuées, dont 2.000 prises en charge dans l’une des sept salles municipales accessibles à Sorède, Saint-André, et Argelès-sur-Mer.

30 maisons d’habitation dont huit particulièrement impactées par les flammes.

Un camping de Saint-André, les Chênes rouges entièrement détruit, ainsi qu’un entrepôt de car de tourisme.

Plusieurs pompiers et gendarmes blessés, en majorité par inhalation de fumées.

Trafic ferré interrompu, puis rouvert. Le trafic routier a aussi été fortement impacté, les RD618 entre Saint-André et Argelès-sur-Mer, la RD11 entre Sorède et Saint-André, et la RD2 entre Sorède et Argelès restaient ce 15 août au matin toujours inaccessible.

De nombreux moyens terrestres mobilisés, 650 sapeurs-pompiers, dont des hommes venus des Bouches-du-Rhône, de l’Hérault, de l’Aude, de Marseille et d’Occitanie. Pour les moyens aériens, 14 engins ont attaqué le feu dès le départ et jusqu’à la tombée de la nuit (huit Canadair, trois Dash et trois hélicoptères bombardiers d’eau).