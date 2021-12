Inflation l Salariés de l’Indépendant et de La Dépêche du Midi mobilisés pour leurs salaires

De mémoire de syndicaliste, la mobilisation des salariés de l’ensemble du groupe La Dépêche du Midi est une première. Ce jeudi 2 décembre à 13h, des salariés de L’indépendant étaient appelés à se réunir devant les rédactions de Perpignan, Narbonne et Carcassonne. Quelles sont les revendications ? Selon Julien Marion, délégué syndical SNJ, il s’agit de demander « une augmentation collective des salaires » pour contrer les effets de l’inflation. Outre la revalorisation salariale pour l’ensemble des catégories professionnelles du groupe, les salariés réclament « une meilleure prise en compte du dialogue social, plutôt qu’une gestion verticale et sans concertation« .

♦ « Il y a urgence à compenser les pertes de pouvoir d’achat cumulées depuis 10 ans »

Alors oui, la direction octroie des primes, mais « sous la pression » souligne Julien Marion. Une prime « Macron » sera versée en cette fin d’année ; et une prime liée aux bénéfices du groupe a été versée à la rentrée de septembre. Mais, depuis au moins 10 ans, aucune revalorisation salariale générale n’a été décidée. Aujourd’hui, les syndicats réclament 2% de hausse des salaires pour l’ensemble des emplois du groupe. Car si les journalistes bénéficient de hausse mécanique de leur revenu, il n’en est pas de même pour d’autres catégories d’emploi.

Le communiqué de presse signé par le SNJ et la CFDT indique : « Certes des efforts ont été faits ces deux dernières années par la direction de L’Indépendant pour les bas salaires et ces derniers mois au travers du versement de primes. Mais cela reste insuffisant et ne compense pas les nombreux efforts déployés par tous, employés, commerciaux, journalistes, cadres et ouvriers depuis plusieurs années ».

♦ Un dialogue social jugé « patriarcal » et « très vertical »

Échange avec Julien Marion journaliste et représentant le SNJ à l’Indépendant Perpignan. « La direction écoute les syndicats et les représentants du personnel, mais les propositions sont mises directement sur la touche. C’est vraiment la culture Dépêche. Cela a toujours fonctionné comme cela. Et finalement, quand nous obtenons quelque chose, cela vient d’eux. Ils sont les seuls à décider, sans aucun dialogue ou négociation. Notre direction, dans son approche très patriarcale et verticale du management, ne discute de rien. Le syndicaliste dénonce même des « manoeuvres » destinés à déligitimer l’action de ce jour.

Rassemblement devant l’Independant Perpignan – Des rassemblements similaires ont eu lieu à Carcassonne et Narbonne

♦ Une inflation inédite en France et dans la zone Euro

Les prix s’emballent depuis la crise sanitaire. En cause ? L’afflux massif d’argent via les banques publiques et la hausse des matières premières. En novembre 2021, l’Insee estime que les prix à la consommation subiraient une hausse de 2,8%, +2,6% le mois précédent. Pour le moment, les salaires ne suivant pas cette courbe, les grèves et conflits sociaux se multiplient. En pleine période de Négociation Annuelle Obligatoires, les salariés font entendre leur voix. Après Leroy Merlin, Sephora, Décathlon, les salariés de L’Indépendant ont aussi fait le choix de se mobiliser.

