Innovation en Pays catalan : Qui sont les lauréats du Prix Sauvy 2025 ?

Article mis à jour le 5 décembre 2025 à 17:05

Ce jeudi 4 décembre 2025, les membres du Prix Alfred Sauvy ont dévoilé les quatre entreprises lauréates. Une 27e édition marquée par la qualité des dix projets en lice. Braham Henda, président du Prix confirme : « Ça a été très difficile de choisir, nous avons délibéré pendant plus de deux heures ».

La start-up Anopa veut « reconnecter ceux qui produisent à ceux qui consomment »

La startup Anopa remporte le grand prix doté de 10 000 euros. Pour les deux associées, Evelyne Adjei Mensah et Bettina Gonzalez, cette reconnaissance intervient en pleine levée de fonds. Elle constitue un levier pour financer l’installation d’un laboratoire dans les Pyrénées-Orientales, générant des retombées scientifiques et économiques locales.

Acteur de la traçabilité, Anopa (anciennement Trust in Isotopes) utilise l’analyse isotopique pour vérifier l’origine géographique et l’authenticité de produits alimentaires ou naturels. Labellisée Deep Tech par la Banque publique d’investissement (BPIfrance), l’entreprise offre une solution scientifique contre la fraude et le greenwashing.

À l’issue de la cérémonie, les deux fondatrices d’Anopa ont exprimé une émotion palpable, mêlée de surprise et de fierté. « On ne s’y attendait pas du tout », confient-elles, en évoquant la densité et la qualité des projets en lice cette année. Alors que le jury dévoilait les prix coup de cœur, mention du jury et mention spéciale, elles imaginaient qu’un autre nom serait appelé.

Créée en mai 2023, l’entreprise a déjà remporté une dizaine de distinctions, mais ce prix Sauvy revêt pour elle une portée particulière, en raison de son ancrage territorial et du soutien qu’il représente pour une jeune structure en pleine levée de fonds. Evelyne Adjei Mensah et Bettina Gonzalez expliquent également l’évolution de leur projet, passé de la seule certification scientifique à une approche plus globale mêlant traçabilité, lutte contre la fraude et valorisation marketing de l’origine des matières premières. Une manière, disent-elles, de « reconnecter ceux qui produisent et ceux qui consomment » tout en permettant aux entreprises de se différencier dans un marché où la transparence devient un enjeu stratégique majeur.

Le prix Sauvy distingue le Casier Locaux Éthique d’une mention spéciale

Porté par Nathanaël Tortevoix, Casiers Locaux Éthiques a séduit le jury pour sa capacité à moderniser la vente directe. L’entreprise installe des distributeurs automatiques de produits locaux, tous issus d’un rayon de moins de 20 kilomètres. La start-up assure elle-même les réapprovisionnements quotidiens. Dans un département marqué par une forte présence agricole, l’initiative répond à un besoin de transparence, de proximité et de valorisation du travail des producteurs. Les 2 000 euros obtenus permettront de renforcer le développement de cette jeune structure, qui prévoit d’ouvrir de nouveaux sites dans le département. Déjà installé à Saint-Génis-des-Fontaines, les communes d’Alenya et de Reynes vont très bientôt voir arriver ce dispositif.

« L’idée nous l’avons eue à quatre, moi-même, ouvrier agricole, Christine, Claude et Vincent, arboriculteurs et maraîchers. Après le Covid, tout le monde a voulu acheter local. Mais après plus rien. La problématique est de rendre le produit accessible par le consommateur. Aujourd’hui, j’achète les produits au prix fixé par le producteur sans négociation, et derrière je rajoute la marge qui me permet de payer les employés. »

Origines Tissages, mention du jury : redonner vie au textile local

Installé depuis six mois dans les Pyrénées-Orientales, l’atelier Origines Tissages relocalise la production de tissus naturels (lin, chanvre, laine) tout en recréant des liens au sein d’une filière largement déstructurée. Lucile Martin, sa fondatrice, reçoit 2 000 euros pour poursuivre ses travaux de recherche, notamment sur l’utilisation de fibres alternatives telle que la fibre de bananier.

Du lin au coton, en passant par le mérinos : Lucile propose des tissus d’origine 100% française. Elle est l’une des 180 derniers tisserands de France. Son travail repose sur plusieurs étapes. Un passage à l’ourdissoir, un tambour qui permet d’enrouler les fils de la chaîne en plusieurs sections et définir la longueur d’un projet. Ensuite, le travail au métier à tisser industriel. Et enfin la dernière étape, l’ennoblissement.

TIPTAP, lauréat du Coup de cœur du Prix Sauvy

En 2025, le jury a eu un coup de coeur et a distingué cette innovation née d’un constat simple : la bière est le produit le plus vendu en débit de boissons, mais paradoxalement le moins optimisé. Avec TIPTAP, Emmanuel Torrent et Christophe Soucas proposent un système permettant de doser la bière avec précision, en mode mains libres. Résultat : un débit multiplié par quatre lors des tests en conditions réelles, et une promesse forte pour les événements, stades et festivals du territoire. Les 2000 euros du prix vont permettre à l’entreprise d’accélérer le développement de son prototype et d’affiner sa technologie.

Historique du Prix Sauvy

Créé à la fin des années 1990, le Prix Alfred Sauvy s’est imposé comme l’un des rendez-vous majeurs de l’innovation dans les Pyrénées-Orientales. Porté par une association réunissant chefs d’entreprise, cadres dirigeants et acteurs économiques du département, il porte le nom du démographe et intellectuel catalan Alfred Sauvy, figure née à Villeneuve-de-la-Raho et connue pour ses travaux sur la population et l’économie. L’objectif du prix est resté constant depuis sa création : repérer, soutenir et valoriser des entreprises locales capables d’apporter des réponses nouvelles aux enjeux économiques, technologiques et sociétaux du territoire.