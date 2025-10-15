Prix Sauvy de l’innovation en Pays Catalan : Quelles sont les dix entreprises finalistes en 2025 ?

Technologies durables, agriculture locale, services connectés : qui sont les futures pépites de l’économie catalane ? Ce jeudi 16 octobre 2025, dix entreprises innovantes des Pyrénées-Orientales présenteront leur projet devant un jury composé d’experts et de partenaires économiques, dans le cadre du 27e Prix Alfred Sauvy.

Organisé à la Brasserie Cap d’Ona à Céret, ce « grand oral » constitue l’étape clé d’un concours reconnu comme l’un des plus anciens tremplins à l’innovation dans les Pyrénées-Orientales. Chaque porteur de projet disposera de 5 minutes de pitch et de 3 minutes d’échange avec le jury pour convaincre qu’il peut devenir la prochaine licorne catalane. La remise officielle des prix est prévue le 4 décembre 2025 au Soler. Porté par l’Association des Cadres Catalans et présidé par Braham Henda (directeur de Sterimed), le Prix Alfred Sauvy récompense depuis 1999 des entreprises alliant innovation, emploi et ancrage territorial.

L’économiste, démographe et sociologue né à Villeneuve-de-la-Raho qui a donné son nom au prix d’innovation déclarait : « Ne confondons pas l’argent (simple droit à consommer) et les vraies richesses : les ressources en hommes, les savoirs, les marchandises, les services. »

Des innovations pour une transition écologique et une industrie responsable

Parmi les finalistes, plusieurs projets se distinguent par leur volonté de répondre aux enjeux climatiques et environnementaux. C’est le cas de WHOHW qui propose une technologie brevetée de recyclage des eaux usées pour les stations de lavage automobile. Son procédé physico-chimique promet jusqu’à 85 % de réutilisation, tout en garantissant une qualité d’eau conforme aux normes sanitaires.

Dans le domaine de la forêt et de la biodiversité, Jérôme Louvet du bureau d’études Aménagement Environnement et Forêt présente TOMOFORET, « la forêt au centimètre près ». Il s’agit d’un outil d’inventaire forestier basé sur le Lidar* terrestre et l’intelligence artificielle. Cette technologie permet une modélisation précise des arbres pour optimiser leur gestion dans les forêts naturelles comme dans les villes.

Autre exemple de durabilité appliquée à un secteur traditionnel : Béton Drive réinvente l’approvisionnement en béton grâce à un distributeur automatique fonctionnant 7 jours sur 7. Le client peut choisir, payer et repartir avec sa commande en quelques minutes, avec à la clé une réduction des pertes et de l’empreinte carbone. Yoan Mazoyer précise qu’en intégrant un score d’impact qui « mesure en temps réel l’empreinte environnementale de chaque commande, Béton Drive place l’utilisateur au cœur de la transition écologique. »

Consommation locale, autonomie alimentaire et circuit court

En phase avec les attentes des consommateurs et les dynamiques alimentaires durables, plusieurs candidats explorent les modèles de distribution locale. C’est le cas de Casiers Locaux Éthiques qui installe des distributeurs réfrigérés alimentés en produits frais par des producteurs situés à moins de 20 km. Œufs, légumes, fromages ou miel sont disponibles 24h/24 à des prix fixés par les agriculteurs eux-mêmes.

Autre acteur de la traçabilité, Anopa (anciennement Trust in Isotopes) utilise l’analyse isotopique pour vérifier l’origine géographique et l’authenticité de produits alimentaires ou naturels. Labellisée Deep Tech par Bpifrance, l’entreprise offre une solution scientifique contre la fraude et le greenwashing.

Enfin, Origines Tissages, installée à Argelès-sur-Mer, porte un projet de relocalisation de la filière textile via la fabrication de tissus 100 % naturels et français à base de lin, chanvre et laines locales. L’entreprise, labellisée « Fabriqué en Occitanie », s’adresse à la fois aux professionnels du textile et aux particuliers sensibles aux circuits courts.

Services intelligents, objets connectés et sécurité

Troisième tendance forte de cette édition 2025 : l’explosion des services connectés et intelligents. L’application Safe, surnommée le « Waze des piétons », permet aux usagers de sécuriser leurs trajets en évitant les zones signalées comme à risque. Forte de 65 000 utilisateurs, elle propose aussi des alertes, des itinéraires éclairés ou des fonctions d’assistance à distance.

Dans le même esprit d’optimisation du quotidien, Clean&Go imagine une poignée de porte mécanique qui oblige à se désinfecter les mains pour déclencher l’ouverture. Le dispositif distribue automatiquement du gel hydroalcoolique à chaque ouverture, sans électricité. Cette solution vise les lieux publics et médicaux où l’hygiène des mains est cruciale. Selon Alex Llobet, créateur de Clean&Go et chirurgien à l’hôpital de Perpignan, « aujourd’hui, on sait qu’on ne se lave pas assez les mains et cela engendre de vraies catastrophes sanitaires. »

Installé à Millas, Cédric Camps présente Bea Technologies, « un chariot de mesure dédié aux voies ferrées a été développé afin de calculer en temps réel les distances, angles et pentes nécessaires à la conception, à l’entretien et à la modification des infrastructures ferroviaires. » Huit prototypes sont d’ores et déjà en phase d’homologations auprès de la SNCF.

Enfin, Easybeer mise sur la performance avec TIPTAP, une colonne de tirage à bière mains libres, connectée et compatible avec les installations de bars et festivals. Le système permet de délivrer jusqu’à 1 000 pintes par heure, tout en améliorant les conditions de travail et l’expérience client.

* Télédétection par laser, Lidar, acronyme de l’expression en langue anglaise « light detection and ranging ».

