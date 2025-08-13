Des visages géants à d’Amélie-les-Bains pour faire vivre solidarité et mémoire collective

Le vendredi 1er août, les curistes d’Amélie-les-Bains ont assisté à une scène inhabituelle : autour d’une nacelle, une équipe munie de colle à tapisserie et de portraits géants en noir et blanc investissait les rues. Photo © Les âmes qui nous lient.

Cette action, baptisée « Les âmes qui nous lient », s’inscrit dans le « Inside Out Project », un projet d’art participatif mondial initié par l’artiste JR en 2011. Objectif à Amélie-les-Bains : mettre en avant celles et ceux qui, au quotidien, font battre le cœur de cette ville thermale des Pyrénées-Orientales.

Un projet artistique mondial aux racines locales

Inside Out est né d’une question posée par l’artiste JR en recevant le TED Prize : « L’art peut-il changer le monde ? ». Depuis, ce programme invite communautés et individus à coller leurs portraits dans l’espace public pour porter un message collectif. Depuis, près de 600 000 personnes issues de 154 pays ont participé, autour de thématiques variées telles que le féminisme, la diversité, l’environnement, l’éducation ou les droits de l’enfant.

À Amélie-les-Bains, l’initiative est portée par Johanna Enrique et Charlotte Trilha. Leur volonté : inscrire la ville dans ce réseau artistique planétaire tout en valorisant son identité et son patrimoine.

« À l’heure ou la ruralité traverse une période difficile, nous aimerions mettre en avant ces visages améliens qui nous font du bien, transmettre, valoriser et partager, mais surtout fédérer et impliquer les nouvelles générations les inciter a reprendre le flambeau des anciens (afin de ne pas perdre notre identité et la mémoire collective). »

Les portraits réalisés sont visibles dans le quartier historique de l’Escaldadou, un lieu un temps délaissé qui a connu un renouveau grâce à des habitantes et habitants mobilisés. L’opération Inside Out y prend une dimension symbolique : offrir un visage à la solidarité locale, tout en ancrant l’art contemporain dans un lieu chargé d’histoire. Car depuis le 8 août, ce quartier accueille « Escaldart », un espace culturel et artistique dirigé par les artistes Pascal Bircher et Alix Reig.

Amélie-les-Bains, un ancrage dans l’histoire et la solidarité

Nichée au cœur du Vallespir, la cité thermale doit sa renommée à ses eaux bienfaisantes déjà connues des Romains. Aujourd’hui, elle s’illustre par un tissu associatif exceptionnel : plus de 150 associations pour 3 500 habitants. Patrimoine, folklore, sport, protection animale… autant de domaines où l’entraide et la bienveillance s’expriment au quotidien.

Dans ce contexte, « Les âmes qui nous lient » entend rendre hommage à ces acteurs discrets qui œuvrent pour la collectivité. Les organisatrices espèrent aussi fédérer les jeunes générations autour de cette mémoire vivante, afin de préserver l’identité améliène.