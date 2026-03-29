Revue de presse du 29 mars 2026 : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Ce dimanche 29 mars 2026, la revue de presse revient – après deux semaines de pause pour raisons électorales – sur les sujets qui ont mis les Pyrénées-Orientales sous les projecteurs des médias nationaux. Avec souvent cette question centrale : quelles leçons tirer des élections municipales ?

Également dans les colonnes nationales : fin de cavale à Canet-en-Roussillon pour l’évadé de Villepinte, et cette escroquerie à l’or de retour dans l’actualité. Vous l’avez manquée ? (Re)lisez la précédente revue de presse.

Les enseignements d’après municipales

La Libre / Municipales 2026 : Les affaires judiciaires ont un impact limité dans les urnes

Les ennuis judiciaires de candidats aux élections municipales – et même des condamnations – ont visiblement eu un impact limité sur le vote des électeurs. Plusieurs d’entre eux ont été reconduits dès le premier tour, dimanche dernier. C’est le cas de Louis Aliot à Perpignan et de David Rachline à Fréjus, tous deux membres du Rassemblement national (RN).

Le Monde / Les élections municipales confirment la porosité entre les électorats de droite et d’extrême droite

Les électeurs ont traduit en vote le rapprochement idéologique des deux partis lors des municipales. (…) A Perpignan, le prédécesseur de Louis Aliot, le LR Jean-Marc Pujol, a appelé à voter pour le maire en place : un coup de pouce à quelques jours du premier tour qui a sans doute aidé le vice-président du RN à être réélu de justesse au premier tour. La droite traditionnelle ne pèse plus que 13 % dans la cité catalane.

À bas bruit, le Rassemblement national bascule dans une autre dimension avec ces élections municipales de 2026. De repoussoir radical garantissant l’élection de ses adversaires, le RN est devenu un acteur électoral compétitif. (…) Les partis de Jordan Bardella et d’Éric Ciotti sont désormais à la tête de deux villes de plus de 100 000 habitants : Perpignan et Nice.

La Gazette des communes / « Les intercommunalités vont être contraintes de prendre davantage en compte le fait communal »

Les élections municipales ont été marquées par le succès de LFI et du RN dans des communes de banlieue et des petites et moyennes villes populaires. (…) La prise probable des agglomérations de Perpignan (Pyrénées-Orientales) et Nice (Alpes-Maritimes) par des élus d’extrême droite aura aussi un impact symbolique fort dans des associations d’élus qui avaient jusque-là tendance à tenir à bonne distance ces collectivités.

On lui doit le plus grand coup de bluff de l’histoire de « Koh-Lanta ». Finaliste du jeu d’aventure de TF1 l’an dernier, Jérôme Molas vient d’être élu maire d’Arles-sur-Tech, une petite commune des Pyrénées-Orientales de 2.815 habitants dont il était déjà premier adjoint. Son score ? 100% des suffrages exprimés au premier tour puisque la liste qu’il conduisait était la seule en lice !

À la rubrique faits divers, l’évadé de Villepinte et une escroquerie à l’or

L’homme a été condamné pour de multiples faits de vols aggravés, emprisonné pour purger quatre peines et placé en détention provisoire comme suspect dans deux autres affaires. (…) Ilyas Kerbouch, né le 20 mars 2005, a été arrêté à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) par les effectifs de la BRI des Pyrénées-Orientales et de l’Hérault, avec également la Brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF)…

À Perpignan, une boutique d’achat et de revente d’or est soupçonnée d’avoir mis en place une vaste escroquerie aux pièces d’or ayant fait une soixantaine de victimes. Rien ne laissait présumer que dans cette boutique d’achat et de revente d’or ayant pignon sur rue dans le centre-ville de Perpignan se tramait une escroquerie de plusieurs millions d’euros.

Côté investissements

Le journal des entreprises / La Banque Populaire du Sud mobilise 6 millions d’euros pour son futur siège social

La Banque Populaire du Sud (BPS, 250 agences, 2 160 salariés), basée à Perpignan (Pyrénées-Orientales), lance son nouveau projet de siège social, baptisé « Perpignan Métropole ». Mobilisant 6 millions d’euros d’investissement, l’opération vise à réhabiliter un site existant de la banque, à Saint-Estève, qui accueillait déjà 280 salariés sur des fonctions supports.