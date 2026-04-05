Revue de presse du 5 avril 2026 : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Ce dimanche 5 avril 2026, la revue de presse revient sur les sujets qui ont mis les Pyrénées-Orientales sous les projecteurs des médias nationaux : notamment le retrait par Carla Muti, la nouvelle mairesse RN de Canohès, du drapeau européen du fronton de la mairie.

Plusieurs sujets touristiques dans les colonnes nationales : la bonne saison de Font-Romeu Pyrénées 2000, le tourisme durable au pic du Canigò, l’abandon par la Renfe du projet de ligne à grande vitesse (LGV) reliant l’Espagne à Paris. Vous l’avez manquée ? (Re)lisez la précédente revue de presse.

Les Français savent désormais où placer Canohès sur une carte

Nouvellement élus, plusieurs maires du Rassemblement national sont passés à l’action de manière symbolique dès les premiers jours de leur mandat. Certains d’entre eux ont retiré le drapeau européen de la façade de leur hôtel de ville. (…) Même scène à Canohès (Pyrénées-Orientales). La nouvelle mairesse, Carla Muti, a lancé un « bye-bye » au drapeau européen sur ses réseaux sociaux.

L’édile de Carcassonne (Aude) Christophe Barthès s’est filmé en train de retirer ce symbole, dans une vidéo qu’il a publiée le 29 mars sur les réseaux sociaux avec le message : « Dehors les drapeaux européens à la mairie ! Place aux drapeaux français. » Une mise en scène reprise à Canohès (Pyrénées-Orientales), à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) et à Harnes (Pas-de-Calais).

Les milieux culturels, qui redoutaient l’arrivée de maires du Rassemblement national dans les grandes villes à l’issue des élections municipales 2026, “respirent mieux”. (…) S’il prenait l’envie à un maire membre du RN de couper les vivres aux Chorégies d’Orange, comme en 1995, tous les médias en parleraient, du moins ceux qui n’appartiennent pas (encore) à l’homme d’affaires Vincent Bolloré, à la famille Dassault, active [notamment] dans le secteur de l’armement, ou à l’entrepreneur catholique identitaire Pierre-Édouard Stérin. Un scénario similaire à Canohès [dans les Pyrénées-Orientales] ou à Saint-Savin [dans la Vienne], en revanche, ne ferait pas beaucoup de bruit.

Le tourisme en Pyrénées-Orientales

Les Échos / Ski : les Pyrénées portées par un enneigement exceptionnel

L’enneigement important a permis aux stations de ski des Pyrénées de réaliser une bonne saison, tempérée par les mauvaises conditions météo pendant la première quinzaine de février. La station de Font-Romeu Pyrénées 2000, dans les Pyrénées-Orientales, a même battu son record de fréquentation deux années de suite, avec 625.000 journées ski prévues à la fermeture le 6 avril, en hausse de 7 %.

La Gazette des communes / Promotion des lieux patrimoniaux et tourisme durable, c’est possible !

Lors d’un débat organisé au Salon international des musées, monuments et du tourisme culturel (Sitem 2026) le 26 mars, les responsables de six organisations de promotion des patrimoines bâti et naturel ont égrenée des solutions pour un tourisme patrimonial durable. (…) Examinant les exemples du Mont Canigou (Pyrénées Orientales) et du Puy Mary (Cantal), Soline Archambault directrice du Réseau des grands sites de France, a rappelé les stratégies payantes mises en oeuvre pour réduire la surfréquentation. Un leitmotiv : faire reculer la voiture.

La liaison ferroviaire à grande vitesse entre l’Espagne et Paris verra-t-elle le jour ? Face aux obstacles et à l’absence d’homologations de ses trains, la compagnie ferroviaire espagnole Renfe a annoncé mercredi qu’elle suspendait son projet, qui devait initialement aboutir en 2024. (…) Depuis 2023, Renfe dispose d’une ligne reliant Madrid à Marseille ainsi que d’une ligne reliant Barcelone à Lyon (un train par jour dans les deux cas), avec des arrêts dans les villes espagnoles de Gérone et Figueras, mais aussi à Perpignan et Montpellier.

Immobilier, gastronomie… Les atouts des Pyrénées-Orientales

Perpignan : de belles opportunités Perpignan ne cesse de séduire une population toujours plus large. Les retraités du Nord et de l’Est, toulousains, montpelliérains mais aussi lyonnais lorgnent la préfecture des Pyrénées-Orientales et les communes alentour, poussés par un héliotropisme avéré.

Ancien chef des cuisines de Paul Pairet, Julien Hermida a regagné depuis quelques années sa terre natale, en pays catalan. Avec son épouse, il vient de créer un restaurant qui, pour mettre en majesté l’art culinaire, a parié sur le concept encore rare de table d’hôtes gastronomique.