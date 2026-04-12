Revue de presse du 12 avril 2026 : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Ce dimanche 12 avril 2026, la revue de presse revient sur les sujets qui ont mis les Pyrénées-Orientales sous les projecteurs des médias nationaux : Osséja, petit coin de paradis niché dans la montagne qui attire de plus en plus de seniors à la recherche d’air pur, de calme et de services de proximité, ainsi que la forêt de La Massane, premier lieu de rendez-vous du nouveau podcast de Libération « Le Fil vert ».

Également dans les colonnes nationales : la mémoire du drame de Millas ravivée par la récente collision sur un passage à niveau à Billy-les-mines (Pas-de-Calais), les persécutions subies par les Roms, Sintis, Gitans, Manouches, Yéniches et Voyageurs au camp de Rivesaltes, ou encore le procès de Thierry Del Poso, maire de Saint-Cyprien. Vous l’avez manquée ? (Re)lisez la précédente revue de presse. Photo Osséja © Wikicommons.

Face à la hausse du coût de la vie au Portugal, les retraités français se tournent vers un village des Pyrénées-Orientales, qui offre un cadre de vie exceptionnel, alliant air pur et services de proximité. (…) Surnommé « Le Jardin de la Cerdagne », Osséja se situe dans les Pyrénées-Orientales, à quelques kilomètres de la frontière espagnole. Installé sur un plateau ensoleillé à plus de 1 200 mètres d’altitude, le village bénéficie d’un microclimat exceptionnel, avec un ensoleillement parmi les plus élevés de France.

Pas d’avion. Pas de bout du monde. Avec «Le Fil Vert», «Libération» lance une série de reportages audio qui prend le contrepied du spectaculaire pour revenir au terrain, au proche, au concret. (…) D’abord la forêt de la Massane, dans les Pyrénées-Orientales, l’une des dernières vieilles forêts françaises en libre évolution. Elle s’y est rendue avec l’actrice Aure Atika, révélée au grand public dans la Vérité si je mens !, pour interroger une idée simple et radicale : et si la meilleure façon de protéger la nature était de la laisser tranquille ?

L’association, représentée par l’avocate et écrivaine Anina Ciuciu, arrière-petite-fille de Roumains déportés pendant la seconde guerre mondiale, est à l’initiative d’une proposition de résolution, inscrite à l’ordre du jour le 8 avril en commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale. (…) A 88 ans, avec l’urgence de la parole qui doit se faire entendre avant que les derniers survivants disparaissent, Marie-Louise Bony a relaté la vie dans ce camp de Rivesaltes où, de 2 à 6 ans, elle a vécu les privations de nourriture et assisté aux tortures subies par son frère aîné après une tentative d’évasion. En 1944, le camp est évacué et la famille est déplacée au Barcarès (Pyrénées-Orientales), puis à Saliers, près d’Arles (Bouches-du-Rhône).

Un opposant municipal qui décède après une violente altercation avec le premier édile, des témoins qui se rétractent, un juge suicidé, une justice peu diligente : il y a quelque chose de pourri au royaume de Saint-Cyprien…

Les Échos / Passages à niveau : ces collisions qui ont déjà impliqué un TGV

Une centaine d’accidents se produisent chaque année à des passages à niveau, entraînant 20 à 30 décès par an. Mais ils impliquent plus souvent des TER que des TGV. (…) Le bilan mortel le plus lourd remonte à décembre 2017, quand six enfants sont morts à la suite de la collision entre un train et un car scolaire au niveau de la commune de Millas (Pyrénées-Orientales).

Le Point / Les vins doux naturels, trésors méconnus de nos terroirs

La France agricole agonise. Il est pourtant possible de restaurer la fierté et l’activité d’un terroir, explique Marc-André Selosse, professeur au Muséum d’histoire naturelle. (…) Je vous en propose un exemple anecdotique, qui peut restaurer la fierté et l’activité d’un terroir : allons dans les Pyrénées-Orientales et parlons de ces « vins doux naturels » qu’on nomme Maury, Rivesaltes ou Banyuls.

Le chasseur français / Quelles sont les différentes variétés de morilles et sont-elles toutes comestibles ?

En France, on compte aujourd’hui, selon les classifications mycologiques actuelles, environ une trentaine de variétés de morilles, mais en quoi sont elles différéntes ? (…) La morille conique est présente dans les moyennes montagnes du Jura et de l’Isère, les Pyrénées-Orientales. (…) Elle colonise les buissons riches en humus des zones montagneuses, les broussailles des bois de conifères, les sapins argentés, les anciennes places à feu et les coupes forestières des bois clairs de conifères.