L’institut Jean Vigo lance sa nouvelle saison à Perpignan : ces pépites du cinéma qui attendent petits et grands

Déjà incontournable, la cinémathèque Jean Vigo de Perpignan avait encore renforcé sa programmation lors de la précédente saison, avec un gros succès pour les projections en plein air et une part plus large aux films cultes qui plaisent énormément au public. Nos passionnés de cinéma dévoilent les projections de septembre 2025 à janvier 2026. Un programme plus riche que jamais.

La soirée d’ouverture du vendredi 26 septembre réunira tout ce qui peut attirer un cinéphile. L’envoûtante église des Carmes, pour la projection en plein air, constitue, osons le dire, l’un des plus beaux sites de France pour admirer un long-métrage. Cette soirée sera marquée par des animations avec un quiz cinéphile, un bar et des food-trucks.

Dominique Pinon dans Foutaises

Mais surtout un invité de marque, l’acteur Dominique Pinon, qui a longtemps collaboré avec Jean-Pierre Jeunet et que le public pourra rencontrer sous les micocouliers de la cour de l’institut. On assistera à la projection du court-métrage Foutaises, où Jean-Pierre Jeunet le dirige pour la première fois, et à l’un des films qui l’a popularisé, Delicatessen.

Ce coup d’envoi déclenche ensuite une avalanche de films, dont de nombreuses perles difficiles à trouver ailleurs.

En partenariat avec le Musée Rigaud, la cinémathèque projettera « L’artiste et son modèle » de Fernando Trueba, qui sans jamais le dire est une évocation évidente de Maillol. En novembre, pour les 50 ans de la mort de Franco, deux films se penchent sur le thème. Maman a 100 ans de Carlos Saura évoque la décadence d’une famille franquiste, tandis que l’autre, Dans les ténèbres de Pedro Almodóvar, s’intègre au mouvement culturel post-franquiste appelé la « movida ».

Histoire du cinéma : films muets, trouvailles restaurées, ou débuts méconnus du cinéma Coréen

Côté histoire du cinéma, la directrice de collection des films muets de la maison Gaumont, qui fête ses 130 ans, présentera tout un programme de muets ainsi que la version restaurée de Tony de Jean Renoir. Nous voyagerons aussi avec les débuts méconnus du cinéma coréen, bien loin des productions contemporaines de ce pays.

Evidemment, des dizaines de grands classiques seront ensuite projetés, dont vous retrouverez la liste dans le programme officiel. On retiendra aussi le premier film de Guillermo Del Toro, Cronos, qui n’était jamais sorti en France. Ou encore Quatre nuits d’un rêveur de Robert Bresson, que plus personne n’a vu depuis longtemps et qui vient d’être restauré.

Plusieurs soirées accompagnent les projections de conférences. La cinémathèque fait aussi la programmation, en parallèle, des dîners projections au domaine de Rombeau à Rivesaltes. C’est un peu la version gastronomie cinéphile du plateau télé ! Toujours hors les murs, deux ciné-conférences se tiendront à Pollestres.

Roméo et Juliette dans l’œil de différents cinéastes : les amours impossibles nous touchent toujours

Retour à Perpignan avec une programmation irriguée par les thèmes de la musique, de la révolte et de l’amour. Ce dernier sera traité sous l’angle des amours impossibles inspirés de Roméo et Juliette, d’où l’image issue de Sailor et Lula qui illustre le livret du programme.

Sailor et Lula de David Lynch, l’une des illustrations de la série de films autour des amours façon Roméo et Juliette

Côté musique, c’est un panorama de la musique des années 30 à aujourd’hui, qui sera entamé par Boule de Suif, un classique du cinéma soviétique, projeté en ciné-concert avec une musique jouée en live par deux artistes de la scène locale. Bandes originales jazz, rock puis punk vont ensuite se succéder à travers différents films. Le compositeur du documentaire Outrepasser, David Kern, sera d’ailleurs l’un des invités.

Toujours sans être exhaustifs, penchons-nous tout de même sur le cinéma des tout-petits avec tous les dimanches des projections pour les enfants dès trois ans. Les enfants pourront même danser lors d’un bal devant une projection d’images issues du fonds amateur de la cinémathèque !

Enfin, le thème du prochain festival Confrontation, pour le printemps prochain, vient d’être dévoilé. Il s’agira de la représentation du futur !

En savoir plus

– Combien ça coûte ? Au tarif plein, les séances classiques sont à 7 euros, 10 euros pour les ciné-concerts, 8 euros pour le plein air et 4 euros pour le cinéma des tout-petits.

– Retrouvez le détail du programme et des horaires sur le site de l’Institut Jean Vigo.

