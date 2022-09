Une saison pleine de nouveautés pour fêter les 60 ans de l’Institut Jean Vigo

Les dates et thèmes des trois premiers mercredis sont déjà connus :

– le 12 octobre : « L’interprétation filmique » par Chantal Marchon, enseignante et réalisatrice de documentaires ;

– le 16 novembre : « Littérature et cinéma » par Étienne Firobind, professeur de Lettres et membre de l’Institut Jean Vigo ;

– le 14 décembre : « Anima Musica » par Étienne Firobind.