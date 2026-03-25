Jazzèbre expérimente « Récré à Scène » : quand les groupes échangent avec les enfants d’Argelès-sur-Mer, les yeux brillent

L’association Jazzèbre lance un nouveau format de concerts, avec des groupes qui ne se contentent plus du concert mais abattent le mur entre scène et jeune public. Ils échangent directement avec des élèves des écoles primaires et maternelles d’Argelès-sur-Mer. Une approche émancipatrice de la musique qui appelle à être reconduite.

Pour Séverine Lévy, responsable des actions culturelles de Jazzèbre, il s’agit bien de décloisonner les scènes. « On se demandait comment toucher une jeune génération, comment amener à la pratique musicale en dehors de la classe. L’école d’Argelès-sur-Mer avait un intervenant musical très engagé, qui a souhaité initier des rencontres artistiques avec les élèves. »

C’est la naissance de Récré à Scène avec trois dates en février, mars et avril 2026. Pour chaque une les groupes rencontrent d’abord les scolaires puis rejouent le soir pour les familles. « Il y a un vrai engouement, on a dû refuser du monde. »

Une découverte des musiques du monde

David Gonzalez est l’intervenant musique des écoles primaires et maternelles d’Argelès-sur-Mer. Ils ne sont qu’une poignée comme lui, rattachés à plein temps dans des établissements des Pyrénées-Orientales. « Il y a très peu de titulaires » regrette-t-il. « La musique est une ouverture sur un univers que les enfants ne connaissent pas forcément. »

David Gonzalez évoque la manière dont il amène aux musiques du monde et aux cultures associées. Après le duo piano et kora Maiga&Garcia avec des 8 – 10 ans, des élèves plus jeunes ont pu approcher, le jeudi 19 mars, le groupe Tarakna.

Avant l’écoute, la découverte des instruments, des réglages son et des questions aux musiciens. Les morceaux prennent une toute autre saveur quand on a entrevu les coulisses. C’est à des kilomètres de la consommation musicale à travers des vidéos, devenue si hélas si fréquente. De quoi déclencher des vocations. « L’école de musique a explosé au niveau des demandes. » Des enfants handicapés de l’Institut d’Education Motrice Galaxie d’Argelès-sur-Mer sont aussi conviés aux séances.

Quand les enfants entraînent les parents au concert

Les petits ont été particulièrement fascinés par l’ingénierie du son ou la guitare électrique. Surpris aussi d’apprendre que certains instruments valent le prix d’une voiture. « Ils sont curieux de tout, des câbles, des micros, des percussions… Ils ont voulu savoir comment le groupe Tarakna s’est créé. »

Le soir même des familles ont poussé la porte du cinéma d’Argelès-sur-Mer où se déroulait la partie grand public du concert. « On amène les parents par le biais des enfants. »

Le troisième concert sera celui d’Anouck, le jeudi 2 avril, avec l’ouverture tous publics dès 19h. Il conclura cette première salve expérimentale mais surtout signera le début d’une aventure. En effet Récré à Scène ne devrait pas en rester là et être reconduit pour de prochaines saisons. En attendant, c’est le festival jeune public Zah-Zuh qui prendra le relais ce printemps sur plusieurs communes des Pyrénées-Orientales. Il n’y a plus d’excuses pour ne pas initier nos plus jeunes à la culture musicale.