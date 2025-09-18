Journées du patrimoine : Notre top 5 des visites insolites dans les Pyrénées-Orientales

À l’occasion des journées européennes du patrimoine 2025, de nombreux lieux atypiques et singuliers du département ouvrent leurs portes les 20 et 21 septembre. Made in Perpignan vous propose sa sélection.

L’Hôtel préfectoral à Perpignan

Lieu d’incarnation de l’autorité et du pouvoir de l’État dans le département, l’Hôtel préfectoral est installé en plein cœur de Perpignan. Derrière ses façades solennelles se prennent les grandes décisions locales, qu’il s’agisse de sécurité, d’aménagement du territoire ou de gestion des crises. Pousser ses portes, c’est pénétrer dans les coulisses d’un lieu habituellement fermé au public, chargé de symboles et d’histoire, où la représentation du pouvoir républicain se mêle à une architecture imposante.

Les coulisses de la gestion de crise seront montrées au public.

Dans un contexte où les enjeux de sécurité, de transition écologique ou encore de gestion de l’eau et des risques naturels sont particulièrement forts dans les Pyrénées-Orientales, la préfecture est un acteur central. La visite permet de découvrir les salons, jardins et bureaux de ce lieu où se décide une part de l’avenir du territoire, mais aussi de comprendre concrètement comment l’État se traduit dans la vie quotidienne des habitants. Une immersion rare dans un lieu à la fois institutionnel et symbolique, qui éclaire le lien entre Paris et la réalité locale.

Plus d’informations ici.

Les archives départementales, à Perpignan

Consulter l’Histoire et continuer de l’écrire. Les Archives départementales des Pyrénées-Orientales ont pour mission de collecter, classer, conserver et communiquer les documents produits par les administrations, tribunaux, établissements et organismes du département, du Moyen Âge à nos jours. Elles exercent aussi un contrôle scientifique et technique sur l’ensemble des archives publiques, veillant à leur préservation. Tri, classement, numérisation, restauration… autant d’opérations indispensables pour garantir l’accès des citoyens à ce patrimoine écrit. Cette mission se traduit concrètement par une salle de lecture ouverte au public, des ressources en ligne, mais aussi par des actions culturelles : expositions, conférences et ateliers pédagogiques qui permettent à chacun de mieux comprendre l’histoire locale à travers ses traces documentaires.

Au-delà des documents anciens, les Archives accueillent également des témoignages contemporains. C’est le cas, par exemple, des cahiers de doléances remplis lors du mouvement des Gilets jaunes, désormais conservés et anonymisés. Ces cahiers, étudiés notamment par Made in Perpignan, constituent une source précieuse pour saisir les attentes, colères et propositions exprimées par les citoyens en 2019. Leur présence aux Archives montre que l’histoire s’écrit aussi au présent : les contestations sociales, tout comme les délibérations anciennes, trouvent ici leur place dans une mémoire collective appelée à être transmise aux générations futures.

Informations et réservation (obligatoire) ici.

Le barrage de Vinça

Une merveille de technique et d’ingéniosité. Les journées du patrimoine sont l’occasion de découvrir la construction et le fonctionnement du barrage en entrant dans le cœur de l’ouvrage hydraulique. Construit en 1973, l’ouvrage en béton mesure 55 mètres de haut et 192 mètres de long. Il répond à deux fonctions principales : stocker l’eau nécessaire aux besoins estivaux et assurer l’écrêtement des crues, en régulant le cours de la Têt lors de fortes pluies.

Dans un département encore marqué par une sécheresse historique, la visite prend une résonance particulière. Alors que les nappes phréatiques sont toujours au plus bas et que les sols s’assèchent, chaque goutte d’eau compte. Le barrage de Vinça devient alors une pièce maîtresse dans la gestion de cette ressource vitale : il stocke l’eau au printemps, la restitue l’été, et protège aussi contre les à-coups climatiques. Comprendre son fonctionnement, c’est mieux saisir les arbitrages nécessaires pour partager l’eau entre agriculture, habitants et environnement, et prendre conscience de la fragilité d’un équilibre désormais au cœur de notre quotidien.

Informations complémentaires ici.

Les ateliers de salaison d’anchois, à Collioure

À Collioure, la Maison Roque perpétue un savoir-faire séculaire : celui de la salaison d’anchois. Fondée en 1870, l’entreprise familiale est l’une des dernières à maintenir vivante cette activité qui a longtemps rythmé la vie économique et sociale de la cité portuaire. L’anchois, à l’origine pêché en Méditerranée et travaillé à la main, a fait la réputation gastronomique de Collioure bien au-delà du Roussillon.

La visite des ateliers permet de mieux comprendre les différentes étapes de préparation – du salage à la mise en pot – et de mesurer la part de gestes manuels dans ce processus artisanal. C’est aussi l’occasion de replacer cette tradition dans son contexte historique : celui d’un petit port de pêche qui a bâti son identité sur ce produit emblématique, au point d’en faire un patrimoine culinaire reconnu. Une immersion qui éclaire autant la mémoire d’un territoire que la persistance d’un savoir-faire transmis de génération en génération.

Détail et informations ici.

L’Installation de stockage de déchets non dangereux, à Espira-de-l’Agly

À Espira-de-l’Agly, l’installation de stockage des déchets non dangereux ouvre exceptionnellement ses portes. Ce site, qui traite chaque année environ 130 000 tonnes de déchets ultimes non recyclables et emploie une trentaine de personnes, constitue un maillon discret mais essentiel de la gestion des déchets dans les Pyrénées-Orientales. La visite permettra de mieux comprendre le fonctionnement de cette installation, le rôle qu’elle joue dans l’économie circulaire locale, ainsi que les contraintes techniques liées au traitement et à la valorisation des déchets.

En parallèle, le public pourra découvrir une exposition inédite du plasticien Le D., qui travaille à partir de matériaux initialement destinés au recyclage. Une dizaine de ses œuvres, spécialement conçues pour l’occasion, seront installées sur le site et viendront interroger notre rapport aux objets et à leur fin de vie. En associant découverte industrielle et création artistique, l’événement vise à sensibiliser aux enjeux contemporains de la gestion des déchets, à la fois sur le plan environnemental et social, en montrant comment des ressources considérées comme perdues peuvent être réintégrées dans un cycle de valeur, qu’il soit énergétique, matériel ou symbolique.

Infos : Samedi 20 septembre, de 9h à 13h à l’Installation de stockage des déchets de Veolia ; D117 66600 Espira-de-l’Agly.

Bonus : « Vide-abside » à Taxo-d’Avall

Nichée dans le hameau de Taxo d’Avall à Argelès-sur-Mer, l’église Saint-Martin et Sainte-Croix est un édifice rare du XIe siècle. Sa particularité réside dans son architecture singulière : deux nefs disposées dans le prolongement d’une abside. Longtemps négligée, l’église a subi de multiples détournements d’usage au fil des siècles en étant tour à tour partiellement détruite, transformée en grange ou en lieu de stockage. Aujourd’hui, la majeure partie de l’édifice appartient à l’ASPAHR (Association pour la sauvegarde du patrimoine artistique et historique roussillonnais), qui souhaite entreprendre des travaux de conservation puis de restauration pour lui redonner toute sa valeur patrimoniale.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, l’ASPAHR ouvre exceptionnellement – dimanche 21 septembre, de 10h à 16h – les portes de ce monument rarement accessible au public. La visite sera accompagnée d’un « vide-abside » : des objets non religieux retrouvés dans l’église y seront proposés à la vente, à prix modique. L’intégralité des bénéfices sera consacrée à la restauration du bâtiment. Une occasion unique de découvrir un témoin méconnu du patrimoine roman local tout en contribuant directement à sa sauvegarde.

Le programme complet des journées du patrimoine dans les Pyrénées-Orientales est accessible ici.

