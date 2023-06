Centenars de persones celebren la 18a Bressolada a Saint Esteve del Monestir

Centenars de persones s’ha reunit aquest dissabte al parc de l’estany de Sant Esteve del Monestir per celebrar la 18a edició de la Bressolada.

La festa anual de les escoles i col·legis La Bressola (els centres que ensenyen en català a la Catalunya del Nord) ha començat, com és habitual, a les deu del matí amb la lectura del pregó, que ha anat a càrrec de la presidenta d’Escola Valenciana – Federació d’Associacions per la Llengua, Alexandra Usó. També han fet un discurs d’inici tant l’alcalde de Sant Esteve del Monestir, Robert Vila, com els presidents de La Bressola i dels Amics de La Bressola. Després, l’alumnat ha començat la cantata que enguany es titulava ‘Odissea de La Bressola’, inspirada en episodis de l’Odissea d’Homer. Foto © La Bressola via ACN.

La Bressola es llança en un viatge homèric: redescobrir l’Odissea a través de la música i l’art

I és que, durant el curs, els alumnes de La Bressola han treballat diversos temes de les aventures d’Ulisses a través d’un projecte que s’ha titulat « L’Odissea i la mar Mediterrània ». El mestre i músic Francesc Bitlloch s’ha encarregat de convertir-ho en les deu cançons que s’han interpretat aquest dissabte al Rosselló, i que han comptat amb la col·laboració dels músics Adrià Bonjoch i David Codina per la musicalització.

En aquesta línia, el lema de la Bressolada d’enguany ha estat: « 2023: L’Odissea de La Bressola », que s’inspira també en la pel·lícula de Stanley Kubrick « 2001: Una odissea de l’espai ». Per tot això, el cartell promocional l’ha protagonitzat un gran ull grec a l’espai que barreja conceptes i que és una creació de la dissenyadora, Lotte Letschert, mare d’alumna de La Bressola de Sant Galdric.

La cultura catalana a Sant Esteve del Monestir: música, dansa i tradició a la Bressolada 2023

A Sant Esteve del Monestir s’ha pogut veure aquest dissabte a partir del migdia l’actuació dels Castellers del Riberal, els Pallagos del Conflent i l’espectacle d’Aire Nou de Bao. La jornada ha seguit amb la presentació de l’espectacle infantil ‘Tumàcat Músic Xou’ de la companyia Més Tumàcat i jocs tradicionals. També hi ha participat l’artista Ramon Gual, amb el seu repertori de danses i cançons, i el grup Mai Por, que ha posat el punt final a la Bressolada amb un concert de cançons tradicionals, de taverna i corrandes.

A més, durant tot el dia s’ha pogut degustar el vi especial Bressolada 2023. Ambdues opcions, el blanc i el negre, provenen de les vinyes Mas Castelló – Domaine Cachau Dubournais d’Espirà de l’Aglí.