La Bressola nomena l’advocat Guillem Nivet nou president

L’associació la Bressola de la Catalunya del Nord ha nomenat nou president, l’advocat Guillem Nivet, en una assemblea general extraordinària celebrada el 30 d’agost arran de la dimissió de la ja ex directora general Eva Bertrana per « tensions i desacords » el mes de juliol.

Nivet, que ja formava part de l’anterior consell d’administració, substituirà Joan Sebastià Haydn. En l’assamblea també s’han escollit els membres de la llista que Nivet va presentar per al Consell d’Administració –que també va plegar amb la marxa de Bertrana-. En formaran part Francesc Bitlloch (Secretari General), Julieta Lauduique (Tresorera), Joan-Jaume Alquier, Mireia Falquès, Èric Forcada, Mònica Guerrero, Guillem Taurinya i Gerard Thorent.

Repensar el futur

El càrrec de Bertrana, però, continua vacant mentre l’entitat engega una « nova etapa » que té per objectiu « continuar consolidant i fent créixer el projecte ». En aquest sentit, l’associació admet que la marxa de l’exdirectora general després de 39 anys demostra que la Bressola « està patint una crisi de creixement » i que això els obliga a « repensar el futur ».

Per això, el nou consell d’administració impulsarà una « àmplia reflexió » que ha de culminar amb un pla de refundació i de futur on participin « tots els membres de l’entitat i les institucions ».

L’associació assegura que la demanda de l’escola immersiva en català continua augmentant a Catalunya Nord. Per això, mantenen converses amb diversos municipis per obrir nous centres de cara els anys vinents i continuen treballant en el projecte de Liceu al monestir del Vernet, a Perpinyà Des de la Bressola, a més, agraeixen la tasca de Bertran al capdavant de l’entitat i també la feina feta per l’expresident.

« La història de La Bressola és una història de lluita obstinada per la recuperació de la llengua i la nostra cultura a la Catalunya Nord, per fer del català la llengua dels infants i la llengua de futur », asseguren des de l’entitat.