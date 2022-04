La première édition du Festival Zah-Zuh dédié au jeune public

Pour cette première édition, plusieurs participants seront présents. L’African Book Truck est une bibliothèque nomade. Ce camion arbore les couleurs des cars rapides du Sénégal dans le but d’attirer les passants. C’est également une façon de donner le goût de la lecture aux enfants et de leur faire découvrir cette diversité de la littérature africaine. Une belle initiative en 2022, année où la lecture a été désignée comme « grande cause nationale ». Les enfants, surtout lorsqu’ils commencent à apprendre à lire, sont attirés par la lecture. L’African Book Truck veut « apprendre aux enfants, à leurs parents et aux parents de leurs parents à reprendre le temps, le temps de lire, le temps de vivre, le temps d’aimer ».