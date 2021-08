Festival Jazzèbre | 2021 sous le signe de la création musicale

L’année dernière, le festival Jazzèbre avait pu se tenir entre les deux confinements malgré le contexte sanitaire. Cette année, le festival pourra de nouveau bel et bien se dérouler et marquera la reprise du spectacle vivant après une longue période quasiment sans spectacle. Cette 33e édition, qui aura lieu du 18 septembre au 10 octobre, sera également la dernière de Yann Causse, le programmateur et directeur artistique du festival. Photo de Une : Aguas Trio photo © Lauren Pasche.

♦ La ville de Perpignan au cœur du festival

Pour cette édition, Perpignan sera mise à l’honneur. La Casa Musicale, le théâtre municipal ainsi que le théâtre de l’Archipel accueilleront des artistes. La soirée de présentation de Jazzèbre aura lieu le vendredi 10 septembre à la Casa Musicale. L’occasion de découvrir grâce à des mots et des extraits vidéos la programmation de cette 33e édition. Pour clore la soirée, le duo BY THE SKET, composé de la chanteuse Alima Hamel et du contrebassiste Vincent Ferrand, viendra enchanter la scène.

C’est également à la Casa Musicale que se tiendra la soirée d’ouverture du festival, le 18 septembre. Une soirée qui se voudra festive et dansante. Dès 19h, la fanfare plongera les spectateurs dans l’ambiance. La soirée se poursuivra avec un DJ set de Radio Grigri à 19h30 sur le thème de la nature. À 21h, le GRIO (GRand Impérial Orchestra) entrera en scène pour donner un concert. Le groupe, qui se définit plutôt comme une bande d’amis, fait référence à l’Afrique dans ses rythmes, mais garde le jazz pour horizon. Un bar et des food-trucks permettront de se restaurer sur place.

By The Sket

GRIO Photo © LucieTravaux

♦ Jazzèbre ne résume pas seulement à des concerts

Le 23 septembre, le film “Soul Kids” sera projeté au cinéma Le Castillet à 19h. Une diffusion en avant-première en présence de Hugo Sobelman, le réalisateur. Le 5 octobre, c’est le film “Billie Holiday” de James Eskine qui sera diffusé. La projection sera suivie d’un concert de Muriel Perpigna Falzon et Sébastien Falzon. Le duo interprètera un programme dédié à Billie Holiday.

Le 2 octobre, le festival Jazzèbre s’invite également au musée Hyacinthe Rigaud à travers des balades musicales. Organisées par des élèves du conservatoire de la ville, ces balades seront l’occasion de découvrir autrement les œuvres du musée. Pour clore le festival, le 10 octobre, Jazzèbre se célèbrera à l’Archipel avec un concert rassemblant Omar Sosa, Yilian Cañizares et Gustavo Ovalles. Le résultat de cette collaboration entre deux musiciens cubains est une chimie musicale exceptionnelle.

Omar Sosa et Yilian_Canizar Photo © Franck Socha

Billie Holiday : Sunnyside © Denis Rion

♦ Des pique-niques dans le département

Comme pour les éditions précédentes, un pique-nique est organisé chaque dimanche du festival. Le 19 septembre, le rendez-vous est donné à Amélie les Bains Palada. C’est la première fois que le festival s’y tient. Après une randonnée pédestre en musique et un pique-nique près du Tech, c’est la fanfare “Ceux qui marchent debout” qui donnera un concert.

La semaine suivante, direction la Maternité suisse d’Elne. Les plus courageux pourront rejoindre le lieu du pique-nique à vélo depuis Perpignan. Sur place, une balade guidée dans le centre historique de la ville sera suivie de la visite de la Maternité. Après le pique-nique, “Les Humanophones” donneront de la voix et utiliseront leur corps comme instrument.

Le dernier pique-nique musical se tiendra à Collioure. La matinée débutera avec une balade, toujours en fanfare, jusqu’à Notre-Dame de Consolation. Après le pique-nique, place au concert de “Legraux Trobogoï”. Le sextet fera vibrer les corps avec un jazz populaire et acharné.

Legraux Trobogoï Photo © Claire Hugonnet

♦ Des collaborations qui se poursuivent

Jazzèbre collabore depuis une dizaine d’années avec l’hôpital spécialisé de Thuir. Cette année, un duo atypique formé par Maël Goldwaser, guitariste d’inspiration flamenco, et Arthur Bacon, accordéoniste, se produira sur la scène du petit théâtre de l’hôpital le 28 septembre.

Le 2 octobre, c’est le plus ancien partenariat du festival Jazzèbre qui sera mis à l’honneur. Les caves Ecoiffier à Alénya accueilleront la chanteuse éthiopienne Etenesh Wassie avec Mathieu Sourisseau, son bassiste et Sebastian Bacquias, son contrebassiste.

Une nouvelle collaboration pour 2021 avec la Maison du Temps Libre à Eus. Mathias Lévy se produira avec Sébastien Ginaux et Jean-Philippe Viret le 24 septembre à 21h. Dans ce trio, la mélodie occupe une place centrale.



Etenesh Wassie Photo © Richard Holstein

