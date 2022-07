La primera floració dels prats marins de gram al golf de Roses i a Pals

És la primera vegada, subratlla la fundació, que es veu com aquesta fanerògama marina floreix a l’Empordà. L’equip de biòlegs i submarinistes de l’entitat havien intentat descobrir la floració dels prats submergits d’ençà que van començar a fer-ne seguiment. Al novembre de l’any passat, de fet, Alive i l’associació Biosfera -que se centra a estudiar el carboni blau de l’herbassar de Roses- ja van trobar fruits d’aquesta fanerògama marina. « Cosa que era una prova irrefutable que, durant la primavera, hi havia hagut flors », explica la fundació.

De totes maneres, els investigadors van haver d’esperar-se fins gairebé l’estiu per trobar-les. Va ser el 19 de juny passat quan per primer cop es va poder fotografiar la flor masculina de l’espècie (la Cymodocea nodosa). La troballa es va fer durant una jornada de ciència ciutadana on van participar-hi biòlegs, naturalistes i fotògrafs de la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques.