La recreació de l’obra de Proust del pintor barceloní Lluís Marsans

Són dibuixos, gravats, litografies i pintures i més de 50 objectes que documenten la vida i l’obra de l’escriptor francès. L’exposició sobre Proust compta amb tres seccions diferenciades. La primera fa una introducció a l’escriptor i al seu món narratiu de ‘A la recerca del temps perdut’, tracta el paper que hi juga la memòria involuntària com a mitjà per recuperar el temps perdut i l’ús de l’art i la música com a metàfora per explicar les grans experiències vitals.